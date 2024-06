Aunque las manifestaciones de Aena en las que justificaba la paralización de algunas inversiones en la falta de actividad comercial en el aeropuerto de Villafría no van a hacer que el Gobierno de coalición del PP y Vox cambie su política respecto a las rutas regulares, por primera vez la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, abre la puerta a que la Administración local pueda promocionar vuelos chárter a lo largo del año. La regidora municipal avanza que ya «hemos hablado con Marsol», la mayorista de viajes, en la idea de programar viajes desde Villafría «en momentos puntuales como puentes» y épocas festivas.

La alcaldesa descarta, de manera tajante, que el Ayuntamiento vaya a poner dinero para establecer alguna ruta regular ya que «no estamos dispuestos a destinar uno o dos millones de euros al año para vuelos que cuesten 300 euros y con aviones prácticamente vacíos. Si tuviera una máquina de hacer billetes pagaría a Ryanair para que operara desde Burgos pero no es el caso. Hay muchos sitios donde hace falta invertir y el dinero que tenemos no es infinito». Eso sí, en el caso de los chárter, la primera edil no lo ve como un imposible y sí se muestra partidaria de que haya una aportación municipal. Aún es pronto para entrar en detalles ya que no se ha profundizado en los posibles destinos de esos vuelos. En cualquier caso, estas operativas especiales no se desarrollarán este verano.

La líder del Ejecutivo municipal defiende que en el contexto actual, en el que Aena frena inversiones y el Ayuntamiento no está dispuesto a pagar a las compañías para que operen durante todo el año, «lo que tenemos que hacer es apostar por lo que en este momento hace que el aeropuerto funcione. Lo que tenemos que potenciar es que FlyBy», la escuela de pilotos, «se quede, esté a gusto y tenga la posibilidad de implementar alguna cosa. Y ahí es donde estamos trabajando», defiende.

Anticipa que «estamos hablando con FlyBy en diferentes frentes que aún están sin cerrar». Aunque prefiere no entrar en detalles hasta que pueda haber algo concreto, Ayala sí explica que el Ayuntamiento puede hacer de interlocutor con Aena para tratar de que FlyBy «pueda ampliar y crecer».

Cabe recordar que en los últimos tiempos se ha hablado del interés por crear una escuela de mecánicos y de la falta de espacio en el aeropuerto de Villafría. En concreto, de la posibilidad de que FlyBy pudiera ocupar algunos hangares.

