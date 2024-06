Tributo al 'Káiser'

Entre las canciones y el colorido de la artista germana Leony, del grupo estadounidense OneRepublic y del trío electrónico italiano Meduza, emergió la gran figura de Franz Beckenbauer, fallecido hace seis meses y homenajeado ayer en la ceremonia de inauguración de la Eurocopa para impregnar con su aura mítica un torneo que tuvo su pistoletazo de salida con el Alemania-Escocia.

El pasado 7 de enero, en Salzburgo (Austria), falleció el mejor jugador de la historia de 'Die Mannschaft'. Desapareció a los 78 años dejando un legado impresionante de títulos y victorias tanto con el Bayern Múnich como también con el combinado nacional.

En sus vitrinas lucen, entre otros títulos, dos Mundiales (Alemania 1974 como jugador e Italia 1990 como entrenador), una Eurocopa (Bélgica 1972), tres Copas de Europa con el conjunto bávaro (1974, 1975 y 1976) y dos Balones de Oro (1972 y 1976). Una trayectoria de auténtica leyenda.

Su contribución al fútbol germano fue enorme y por eso recibió el homenaje que merecía con una imagen muy simbólica: Bernard Dietz y Jürgen Klinsmann, capitanes de Alemania en las victorias de los torneos continentales de 1980 y 1996, respectivamente, saltaron al terreno de juego portando la copa Henri Delaunay -trofeo que recibirán los ganadores al final del campeonato- acompañados de una persona muy especial: la esposa del exjugador, Heidi.

De este modo, Alemania tuvo a tres representantes de los tres entorchados que ha conseguido (1972, con Heidi en el lugar del exlíbero, 1980 con Dietz y 1996 con Klinsmann). La grada del Allianz Arena ovacionó a los tres. Fue el mayor aplauso de toda la ceremonia.

Música

Y eso que, con anterioridad, actuaron OneRepublic, Leony y Meduza, que interpretaron 'Fire', el tema oficial de la Eurocopa.

Entre los tres dieron vida a una obra escrita por el miembro de la banda norteamericana Ryan Ryder y que ha tenido mucha aceptación entre los aficionados. Con más de un millón de reproducciones en todas las plataformas, no ha pasado desapercibida en la industria musical y sonó por megafonía antes de un espectáculo de bailes y colores en el que se despacharon varios temas: 'Piece of your Heart', 'Paradise' y 'Fadez Love' del trío transalpino y 'Marchin On' del grupo estadounidense. Los hinchas de Alemania y de Escocia disfrutaron del espectáculo.

Tampoco faltaron algunas de las personalidades más importantes del mundo del fútbol, con Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y Aleksander Ceferin (máximo dirigente de la UEFA).

Pero toda esa ceremonia previa no pudo con Beckenbauer. Después apareció por los videomarcadores del recinto deportivo muniqués levantando sus trofeos, el público se emocionó y su mujer rozó las lágrimas. La presencia de los dos capitanes de 1980 y 1996 junto a su viuda Heidi, opacó a la canción del torneo continental.

El exfutbolista, sin duda, se llevó la última victoria de su carrera frente a miles de aficionados. Y lo hizo ante a su afición y con un homenaje más que merecido. El 'Káiser' brilló como acostumbraba a hacer en los viejos tiempos.