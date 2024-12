El cierre de Montefibre supuso la desaparición de una histórica fábrica para Miranda, pero aquella clausura no tiene por qué suponer un punto y final, para los terrenos en los que se ubicó la emblemática planta entre la carretera de Logroño y el ríoEbro. La parcela pertenece ahora a Endesa, empresa en la que reconocen «contactos» por los más de 300.000 metros cuadrados que están en venta. De todas formas, el interés de los inversores «no se han traducido en ofertas firmes», puntualizan desde la compañía, donde desean que pronto aparezcan las primeras cantidades sobre la mesa. Pese a no haber dado ese paso, en la eléctrica ensalzan su voluntad de negociar, por un suelo en el que hay que recordar que aún no se ha terminado al completo con el proceso de desmantelamiento, por lo que se espera que cuando esté concluido del todo, los movimientos para determinar su futuro se aceleren.

Por parte de Endesa admiten que aún no se ha recepcionado los trabajos de demolición, aunque matizan que solo resta una pequeña parte por ejecutarse del proyecto.El final, llegará en cualquier caso con un retraso respecto a la planificación inicial y las previsiones transmitidas después del verano. Erri Berri se encarga de este proceso, en el que a finales de octubre terminaron con todo el derribo de los edificios, aunque primero hubo que aclarar el destino final de algunos, lo que justificó la demora. Tras despejar las dudas y tirar los inmuebles a los que no se iba a dar un segundo uso, la compañía navarra comenzó la limpieza y la descontaminación de las instalaciones y eso por ahora no ha concluido, aunque se esperaba que ya estuviera finiquitado.

Por eso, al menos durante esta semana los trabajos continuarán, mientras en Endesa esperan a que finalicen para poder dar por cerrado este procedimiento y afrontar la venta con más argumentos. Hay que tener en cuenta, que Erri Berri pagó 2,7 millones de euros al administrador concursal, a cambio de todo lo que sacara en forma de chatarra y otros materiales.El dinero irá destinado a sufragar las deudas de los acreedores que quedaron tras el cierre de Montefibre.

Fruto de aquel proceso concursal, Endesa se hizo con los terrenos, aunque en la compañía eléctrica ensalzan que «nosotros nos dedicamos a otras cosa» y además ya han comprobado que dentro de la parcela, por sus características, no encaja ninguno de los proyectos que guardan en cartera, por lo que la venta es la única opción que manejan. Acabar con el desmantelamiento será un punto más, porque así el suelo ganará en atractivo, aunque lo que destacan en la empresa guarda más relación con su voluntad y con esos primeros contactos de los que hablan, lo que da una garantía del valor que todavía conserva el suelo en el que se ubicó la factoría de fibra acrílica.

Catastralmente el precio de los más de 300.000 metros cuadrados equivale a 7,5 millones de euros. También hay que tener en cuenta que la gran parcela dispone de una licencia de industria pesada, algo difícil de conseguir por su larga tramitación en estos momentos. Sin entrar en este aspecto, en Endesa prefieren no decir el precio por el que tratan de atraer a los interesados, aunque reiteran la predisposición para alcanzar acuerdos y vender el activo. Así, la parcela podrá tener una segunda vida, al igual que se consiguió con una parte del terreno que dejó libre el cierre de Rottneros.