Un festival tan libre como Luz

Que un chaval se monte en un autobús nocturno y se coma cientos de kilómetros para irse de festi no tiene mérito. Pero que lo haga una de las divas de la música española y nada más bajarse del coche litera, tras "dormir mal" y "contar varios baches", se siente ante los periodistas para repartir elogios, ella, que los cosecha como el trigo en Burgos, por toneladas, resulta increiblemente humano y un orgullo para la familia del gran evento de Aranda de Duero. "Su oferta tan amplia me toca el corazón", dice Luz Casal del Sonorama Ribera. Y hay que creerla, porque no ha podido mostrarse más cercana y cariñosa con Javier Ajenjo y con la organización.

Casal, que actúa esta noche como cabeza de cartel, asegura que "estaba deseando venir al festival por muhcas razones" y ha comparado su espíritu y su manera de programar los conciertos con su carrera artística, que no quiere encasillarse en ningún estilo musical. "Intento ser una persona muy libre y hacer la música que me da la gana", ha apuntado, para explicar que en el concierto de El Pincón ofrecerá una muestra de su repertorio, "lo más escogido posible para el que el público tenga diferentes sensaciones, diferentes estados", ha detallado.

Javier Ajenjo ha dado las gracias a Luz Casal con unas bonitas palabras. "El único escenario que no necesitaría nada técnico es el suyo, porque la luz la pone ella". También a todos los que hace posible este Sonorama Ribera, un "festival de 365 días al año" que "estos 5 luce más".

La viceconsejera de Acción Cultura de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, ha definido a Sonorama Ribera como una de las principales industrias culturales de España, además de ser los "mejores ojeadores de festivales", por su capacidad para crear cabezas de cartel. "Es increíble que haya un festival al que puedan ir mis padres y mis sobrinos", añade para definir el cartel de esta edición como "el mejor".

"El mejor hasta el año que viene", ha enlazado el alcalde, Antonio Linaje, que ha aprovechado el altavoz de Sonorama para reivindicar. "Necesitamos un tren y lo necesitamos ya", ha recalcado.

Mientras, Enrique Pascual y Miguel Ángel Gayubo, presidente del Consejor Regulador y de la Ruta del Vino Ribera del Duero, respectivamente, casi no han necesitado ni hablar, porque la mejor publicidad se la ha hecho Luz Casal. No ha podido resistirse, aunque no quería hablar mucho por no forzar la voz, a confesar que los Ribera del Duero -"sobre todo el blanco que descubrí hace poco"-, son sus vinos preferidos.