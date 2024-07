Tener la tercera mejor marca del año en el ranking nacional -empatada con Paula García- y haber logrado la medalla de plata en el Campeonato de España del pasado fin de semana a solo tres centésimas del oro parecía suficiente para que la burgalesa Lucía Carrillo entrara en la preselección de cara a los Juegos Olímpicos que se disputan a partir del 26 de julio en París. Sin embargo, la velocista local no está entre las seis atletas que los técnicos de la Federación Española han convocado. Increíble e inexplicable. Hay dos ejemplos que hacen incomprensible la decisión: Sonia Molina Prados, tercera en el Nacional y con la quinta mejor marca del año en España, está entre las seis elegidas. Por su parte, María Isabel Pérez, primera en el ranking, sufrió una rotura de fibras en la zona de los isquiotibiales antes del Nacional y no pudo competir. Llegará a la cita olímpica entre algodones, ya que una lesión en esa zona de la musculatura para una atleta de velocidad es complicada de recuperar.

Lucía Carrillo estaba convencida de que tenía un sitio en el equipo español, pero ayer se llevó «un chasco» al recibir la noticia. «No había hablado con ellos, pero con los resultados de esta temporada pensaba que estaría en la lista. Merecía ir. Lo más justo es que la subcampeona nacional hubiera entrado en esa convocatoria», explica la atleta.

Como no puede ser de otra forma, está «dolida», más después de haber superado una temporada «difícil» en la que una lesión, que aún no ha desaparecido del todo, ha mermado su preparación. Pese a todo recuerda que el pasado fin de semana demostró que estaba «bien».

Es dura a la hora de valorar la decisión que ha tomado la Federación. «No me sorprende lo que ha ocurrido porque sé como son. No me extraña», responde. También señala que nadie le había dicho nada antes del Campeonato de España y que tampoco espera explicaciones ahora.

Insiste en que lo que ha ocurrido le «duele», aunque también asegura que le hará «crecer como atleta». «No era algo que dependía de mí y han tomado esta decisión. Sé que esto no me va a hacer caer, sino que me hará más fuerte», comenta.

También cree que ha aprendido una lección con esta desilusión y después de lo ocurrido cree que en los próximos años deberá dedicar más tiempo a sí misma y menos al trabajo colectivo, que en los últimos meses ha sido muy importante en el equipo de relevo.

Reconoce estar «frustrada», pero no solo por perderse esta importante cita, sino porque «no han valorado mi esfuerzo en una temporada complicada debido a la lesión que he padecido». «Pese a todo estoy orgullosa de lo que he conseguido y convencida de que debía estar entre las seis elegidas», finaliza Carrillo.

Próximas citas. La burgalesa disputará el próximo fin de semana el Campeonato de España por Federaciones -también se correrá en La Nucía- con Castilla y León, en el que estará en la prueba de los 100 metros y en los relevos mixtos de 4x100, en el que compartirá equipo con otro burgalés, David Vicente. Espera dar su «mejor versión» y volver a demostrar a los técnicos de la federación que se han equivocado dejándola en casa.

Posteriormente, el fin de semana del 13 y 14 de julio, correrá en casa y es que Burgos acogerá el Campeonato de España sub-23. Tiene previsto disputar los 100 y los 200 metros y sobre todo disfrutar de la competición y de su gente.