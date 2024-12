'Legado Artesano', la marca que garantiza excelencia

Con el objetivo de difundir el trabajo elaborado por los numerosos artesanos que ejercen su actividad en Castilla-La Mancha, surgió la marca de excelencia Legado Artesano, impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner en valor la variada artesanía realizada en esta tierra, con distintos oficios tradicionales muy arraigados que contribuyen a definir su identidad como pueblo, es el caso de cuchilleros, ceramistas, bordadores, tejedores, joyeros, vidrieros, belenistas o carpinteros.

Como un sector vivo y dinámico la artesanía castellano-manchega garantiza su continuidad con la sucesiva incorporación de nuevas generaciones que apuestan por mantener vivos esos oficios milenarios, manteniendo al tiempo su esencia y aportando renovados diseños.

Además, a través de la 'market place' incluida en la web de Artesanía Castilla-La Mancha los artesanos y artesanas de la región pueden ofrecer y comercializar sus productos en todos los rincones del planeta, gracias a las innumerables posibilidades que ofrece la venta por Internet.

Cabe reseñar que la marca de artesanía regional impulsada por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha a través de la empresa pública Eturia, fue nominada como finalista en los Premios Nacionales de Artesanía en la categoría de promoción para las Entidades Públicas, tal y como desveló la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que destacó la importancia de la nominación, en la línea de reforzar el trabajo que se realiza de la mano del sector para visibilizar y prestigiar el sector.

«TRABAJAMOS LAS MADERAS NOBLES MACIZAS Y ACABADOS NATURALES"

Juan Carlos Jiménez Villanueva y su mujer, Rocío Díaz García, forman Mondema Artesanos, un espacio donde la madera cobra un protagonismo absoluto. Con más de veinticinco años de experiencia a sus espaldas y el reconocimiento oficial de "maestros artesanos" de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, son «artesanos por vocación y unos locos enamorados de la madera y los acabados de calidad». En 2023 recibieron el 1º Premio Diseño Aplicado a la Artesanía.

¿Qué significa para usted, como carpintero de Tomelloso, formar parte de Legado Artesano de Castilla-La Mancha?

Significa pertenecer a un grupo de profesionales, donde intentamos poner en valor nuestro trabajo, para que los oficios tengan la repercusión que se merecen. No cabe duda que para desarrollar bien tu oficio, tiene que gustarte y es uno de los pilares para que puedas hacer bien tu trabajo.

La carpintería es un oficio con mucha tradición. ¿Qué papel juega la artesanía en la preservación de las técnicas tradicionales y cómo las combina con las demandas actuales?

Las técnicas artesanales de carpintería son pilares básicos para ejecutar los trabajos que actualmente llevamos a cabo. Aunque no hay que prescindir de los nuevos materiales y las técnicas y maquinaria actuales. Complementando ambas , se llevan a cabo los proyectos que nos demandan nuestros clientes de hoy en día.

En su trabajo, ¿qué materiales y técnicas considera imprescindibles para mantener la autenticidad y calidad artesanal?

Las maderas nobles macizas, acabados naturales (con ceras y/o barnices acrílicos); y en cuanto a técnicas, el ensamblado de espigas y cuñas, los lijados a mano.

¿Cómo percibe el valor de la artesanía entre los jóvenes y qué iniciativas cree que podrían impulsar su interés por este oficio?

A pesar de que hay escasez de profesionales en oficios tan básicos como la carpintería, fontanería, albañilería, etc, no existe un interés por parte de los jóvenes de hoy en día. Falta más formación profesional, y más promoción por parte de las instituciones, para darlo a conocer y dignificarlo, a la sociedad actual.

En un mundo cada vez más industrializado, ¿cómo se diferencia su trabajo artesanal del que ofrecen los productos de fabricación masiva?

Calidad, calidad, y otra vez calidad. En los materiales, en el acabado del proyecto, en el trato personal con el cliente, y nuestra fácil adaptación a los proyectos. Todo debe girar en torno a la calidad, porque es lo que te diferencia en el mercado. Y más cuando hablamos de artesanía.

¿Qué proyectos recientes o destacados de su taller reflejan mejor el espíritu de la artesanía castellanomanchega y cómo contribuyen a promocionar este patrimonio cultural?

Nuestras colaboraciones en CasaDecor 22 y 23 y en la exposición 'Volver a la esencia' en la 'Milan Design week' y en 'Madrid Desig Festival'. CasaDecor es una reconocida exposición de interiorismo, arquitectura, diseño y arte que se celebra anualmente. Digamos que es nuestra 'Champions'. Para nosotros es importante darnos a conocer y que la gente pueda observar nuestro trabajo.

¿Qué peso tiene el market place a la hora de divulgar sus trabajos?

Reconozco que no nos hemos estrenado todavía, pero entendemos que nuestro trabajo es, quizás, más peculiar, y confiamos en poder hacerlo pronto.

«NO HE DEJADO DE REINVENTARME EN ESTOS 40 AÑOS QUE LLEVO DE OFICIO»

Sagrario López, alfombrera y esterera. Sus manos llevan hilando arte sobre el bastidor desde que comenzara sus estudios en corte y confección para más tarde especializarse en una formación profesional en alfombra de nudo español. Con sus raíces ligadas a la cooperativa popular de alfombras de nudos del municipio conquense de Casasimarro, Sagrario López abrió su propio taller en 1989 donde además de desarrollar su oficio como artesana imparte clases a grupos reducidos de alumnos para transmitirles toda la pasión que siente por el mundo del tapiz y la alfombra.

¿Qué valor tienen las alfombras hechas artesanalmente a mano frente a las producidas en serie con maquinaria?

Lo primero es que se trata de una pieza única, es prácticamente como pintar con hebras de lana que además tintamos nosotras. Es un oficio que se hace a mano de principio a fin, desde que preparamos el cartonaje o boceto, que es el dibujo sobre el que se plantea la alfombra, hasta que preparamos el urdimbre y el bastidor sobre el que se va a crear la pieza. Yo puedo tardar una semana en hacer un metro cuadrado de alfombra dedicándole unas ocho horas diarias. La muestra de lo especiales que son los tapices y las alfombras hechas a mano la tenemos en Cuenca, en el Museo Diocesano, donde contamos con la que en mi opinión es una de las mejores colecciones del mundo de esta artesanía, centrada en los siglos XVI y XVII.

¿Qué proyectos tienen cabida en un oficio artesano como el suyo? ¿Cómo se forma uno para desarrollar obras artesanales en tapices, esteras y alfombras con calidad?

Ahora mismo, además de mis encargos doy clases particulares a grupos reducidos para poder dedicarles toda mi atención y transmitirles el amor que siento por mi oficio. De ese grupo han salido cosas muy buenas como charlas y visitas de la Real Fábrica de Tapices que son muy enriquecedoras y nos abren los ojos respecto al concepto artístico que tenemos. Además también estoy llevando a cabo proyectos con diferentes entidades para tratar de restaurar el magnífico patrimonio artístico de alfombras y tapices que tenemos en la provincia. Yo me formé en corte y confección y luego hice una formación profesional de alfombra de nudo español, pero no he dejado de formarme y reinventarme en estos 40 años que llevo de oficio. Siempre hay aspectos de la artesanía en los que mejorar y formarse para añadir aún más esa esencia de lo hecho a mano al oficio que desarrollas

¿Qué valor tienen para usted, como artesana, las iniciativas que tratan de promocionar oficios como el suyo?

Es muy importante, porque lo que nos hace falta es dar voz a toda esa historia y esa tradición artesana importantísima que tenemos. De este modo es posible darle un futuro organizando talleres y actividades que pongan en valor el producto y el oficio artesano e incluso creando formaciones especializadas con las que pueda haber futuros profesionales que continúen la labor con unos estudios y una preparación que lo eleven más allá de la categoría de hobbie.