Castilla y León se encamina sin remedio hacia la sexta prórroga presupuestaria en los últimos siete años ante la ausencia de un acuerdo que garantice a la Junta la aprobación del anteproyecto de Presupuestos para 2025. Una prórroga que, de momento, rehúye a asumir el portavoz de la Junta y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que insiste en la «mano tendida» a los grupos parlamentarios para intentar «hasta el final» alcanzar ese pacto que deje más 'síes' que 'noes' en una hipotética votación en las Cortes de Castilla y León. «Nosotros queremos un pacto presupuestario, que es difícil, pues es evidente». Consciente no obstante de que todos los caminos conducen a la prórroga presupuestaria, Fernández Carriedo quiso mandar ayer un mensaje de «tranquilidad» a la sociedad a la que aseguró que el 1 de enero, haya presupuestos nuevos o no, en Castilla y León se «seguirán prestando unos servicios públicos de calidad»: «Nuestro plan 'A' es aprobar los presupuestos y pactarlos, pero damos la tranquilidad de que, si eso no fuera posible, pondremos en marcha los instrumentos precisos para garantizar que el día 1 de enero Castilla y León tiene las cantidades y dotaciones presupuestarias para seguir funcionando».

«Intentaremos el acuerdo, siempre hay tiempo para negociar», reiteró en varias ocasiones el portavoz autonómico durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, para pasar al ataque contra Vox. De nuevo, sin nombrarlo, Fernández Carriedo arremetió contra los de García-Gallardo por «cumplir órdenes» de la dirección nacional del partido, negarse a negociar el presupuesto por «cuestiones ajenas» a la Comunidad, y tener «una estrategia» para no dialogar los cuentas de 2025. En este punto, aseguró que las peticiones de Vox para sentarse a negociar «no citaban en ninguna parte» a Castilla y León y todas eran «de competencia nacional»:«No era una lista para negociar, era una lista para adherirse a ella».

El portavoz de la Junta desechó la idea, verbalizada por otros grupos, de que la Junta tenía una estrategia y que realmente no quería alcanzar un pacto: «Quien tenía una estrategia para que no hubiera un acuerdo es quien no quiere acordar, quien no quiere asistir, quien no se quiere reunir». En la misma línea, y también ayer, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó que Vox lleve mes y medio sin querer dialogar con el PP, pero hizo un llamamiento a la tranquilidad y recalcó que su intención es agotar la legislatura.

La Junta confía en que su recurso contra la Amnistía también se acepte

El Gobierno de Castilla y León confía en que el Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta contra la Ley de Amnistía, tal y como ha ocurrido con el de Aragón, que ha sido aceptado esta semana por el Constitucional. «Lógicamente, son los mismos motivos», resumió el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, que señaló que en el recurso de la Junta argumentan que «se quiebra el principio de igualdad», que reivindicó cuando, como recordó, hoy se conmemora el Día de la Constitución: «La igualdad está garantizada constitucionalmente y nosotros somos firmes defensores de ese principio».