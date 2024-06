Mañueco rechaza «cualquier financiación singular» a Cataluña

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, endureció este miércoles su mensaje contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la propuesta de desarrollar una «financiación singular» para Cataluña y la acusó de «jugar con las cartas marcadas» al realizar una «negociación por detrás» sobre el modelo de financiación. «Es una negociación oscura y sin ningún tipo de transparencia de la que no han dado ningún tipo de explicaciones», denunció el dirigente autonómico, que rechazó «cualquier modelo de financiación singular» por ser un «robo» para Castilla y León. Una «defensa» a ultranza de la Comunidad que enmarcó en su papel de presidente de la Junta: «Cada presidente defenderá los intereses de cada comunidad autónoma, como hemos hecho siempre y como hacen otros presidentes del PSOE».

Durante su presencia en la inauguración de la exposición 'Hospitalitas. La Gracia del Encuentro / A Graza do Encontro' de la Fundación las Edades del Hombre en Santiago de Compostela, Mañueco, criticó que el Gobierno de España quiere «romper la igualdad de todos los españoles» y dar «privilegios económicos» a sus socios «radicales y separatistas» a los que ya ha dado «privilegios políticos» en forma de anmistía.

«El modelo de financiación es viejo y malo», continuó el presidente de la Junta, pero aseguró que al igual que la amnistía sirvió para que Sánchez «se atornillara» en la Moncloa, el modelo de financiación singular que quiere pactar con sus socios busca «conseguir la presidencia de la Generalitat». «Cualquier modelo de financiación singular supone un robo para Castilla y León, porque de lo que tenemos que hablar es de la prestación de servicios públicos. Todas las personas que viven en España somos iguales en derechos y también en servicios públicos y tenemos que tener la misma sanidad, la misma educación, los mismos servicios sociales y la misma atención a mayores», concluyó.

Respuesta a Junts

Antes, y en la misma línea, el presidente había respondió a Junts que Castilla y León «no malgasta» el dinero de los ciudadanos, que no de los territorios, y está entre las que presta los mejores servicios en educación, dependencia y sanidad. Fernández Mañueco, en un mensaje en su cuenta de X, se refirió a la aseveración de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso durante su pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso sobre una financiación singular a Cataluña, donde advirtió de que cada catalán pierde 2.700 euros al año por estar en el Estado español mientras que cada castellano y leonés gana 1.800 euros, según informa Ical.

«El dinero lo pagan los ciudadanos, no los territorios y se utiliza para dar servicios a las personas. Aquí no malgastamos en un referéndum ilegal ni en embajadas en el extranjero, como sí hacen los socios independentistas de Sánchez, que hoy han despreciado a nuestra tierra», argumenta el presidente de la Junta, que también, subrayó que Castilla y León tiene «la mejor» Educación de España, es «líder» en atención a la dependencia y está en «los puestos de cabeza» en calidad sanitaria. «A esto destinamos la financiación autonómica que, insistimos, no cubre el coste real de los servicios públicos».