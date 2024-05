Quien no haya escuchado o visto cantar a Claudia Blanco Pérez puede buscar la audición 'a ciegas' que la metió en el concurso de Antena 3 La Voz Kids por la puerta grande -tanto Melendi como David Bisbal la querían en su equipo- para comprobar que se viene arriba a medida que avanza en el tema. «Empecé muy nerviosa, porque me había subido alguna vez a un escenario, pero era la primera en televisión, en un plató tan grande... A mitad de canción pensaba que no me iban a elegir y cuando se giraron... Menos mal que fue al final, porque, si llega a ser antes, me hubiera salido peor», recuerda, meses después, pero todavía visiblemente feliz.

Y razones tiene, no solo por haber cumplido el sueño de entrar en un concurso al que se presentan cientos de participantes para 64 puestos, sino porque compite de la mano de uno de sus ídolos: David Bisbal. «Soy muy, muy fan», afirma, sin necesidad de aclarar que cuando Melendi y el archifamoso almeriense 'se giraron' en esa audición 'a ciegas' que da paso al espectáculo [el jurado escucha a cada aspirante de espaldas, sin ver sus caras] y manifestaron interés por contar con Claudia, ella tuvo clara su elección. «Aquel día, cuando terminé, Bisbal me dio una gorra de su equipo y me fui a casa, porque no te dejan ver el resto de audiciones. Pero fue una experiencia única», añade.

Blanco, alumna de sexto de Primaria en Jesuitas, eligió como tema para los casting y las audiciones Isee red, del grupo Everybody loves an outlaw, porque es la canción «con la que me sentía cómoda», dado que la había trabajado con la persona a la que agradece casi todo de este capítulo de su vida: su profesora de canto en la Escuela Municipal de Música, Beatriz Panizo. «Ella convenció a mis padres y me apuntó al concurso», apunta la cría, destacando que también fue en el aula de la docente donde se enteró de que había superado la primera fase de la preselección -dos casting- y que tenía plaza en las famosas audiciones 'a ciegas' de La Voz.

