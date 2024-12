Óscar López: "Madrid se merece un Gobierno digno y limpio"

El secretario general del PSOE-Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado que la Comunidad de Madrid se merece un Gobierno "digno y limpio que defienda lo de todos" y ha indicado que lo que hace falta es que "la gente despierte, se movilice y vaya votar".

Así se ha expresado este domingo en un acto del PSOE en Alcorcón en el que ha presentado su candidatura como nuevo secretario general del partido en Madrid, acompañado por la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"El truco es muy sencillo. Con una mano recortan la sanidad, la educación, las pensiones, los derechos sociales. Y con la otra pagan a medios y pseudomedios para que alejen a la gente de la política y le digan, todos son iguales, no te movilices, no vayas a votar. Ese es el truco, es muy sencillo. Es conseguir participaciones del 85% del barrio de Salamanca y del 48% de Getafe. Sin más, ese es el truco de la derecha. Despertémonos. Somos muchos más. Les vamos a ganar", ha apuntado López.

Además, ha criticado la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo modelo se basa, según ha dicho textualmente, en recortar en educación pública, en fomentar las universidades privadas mientras se estrangula a las universidades públicas.

"Donde nosotros vemos ciudadanos, ellos ven clientes. Donde nosotros vemos derechos, ellos ven negocio. Ese es el fondo de la cuestión en la Comunidad de Madrid. Lo sabe todo el mundo. Por eso estoy absolutamente convencido de que vamos a gobernar Madrid", ha indicado López, quien ha asegurado que hay "mucha leyenda negra" sobre el PSOE en Madrid ya que en tres de las seis elecciones deberían haber gobernado.

Montero carga contra el PP por generar "desapego hacia la política"

La vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado al Partido Popular al asegurar que su objetivo es "la desmovilización de la gente" y generar "desapego respecto a la política", y ha mostrado su respaldo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Sabemos que van a por ti".

En su opinión, el PP "se mete en el barro, en el ruido, en la denuncia falsa, en la estrategia de deslegitimar las instituciones y también a hacer inútil la política".

La ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Foto: Alejandro Martínez Vélez

"No aportaron nada porque la derecha de este país no tiene proyecto para España, no tiene una política de empleo, vivienda, sanidad, educación, industria... La única vía que siguen es la de la destrucción ante esa no digestión que hacen de los resultados electorales", ha indicado.

"Me gusta el lema de la izquierda valiente. Ellos que permanentemente están intentando acobardar a todos aquellos que intentamos contribuir al interés colectivo, frente a esa amenaza permanente de bulo, de mentira, que posteriormente van a tabloides, van a los tribunales para acosarnos en el entorno personal, en el entorno familiar para que aquí nadie dé un paso adelante para ponerse al frente de las políticas de izquierda", ha denunciado.

Montero ha calificado esta estrategia como "disuasoria" para que el PSOE no pueda sacar adelante política de izquierda y ha señalado a López como el hombre que encarna "el futuro del progreso para Madrid y con ello, para España".

La vicepresidenta primera también se ha referido a la Conferencia de Presidentes de este viernes, un "foro importantísimo para que el presidente con los correspondientes presidentes de comunidades autónomas puedan debatir". Ha señalado que los presidentes populares "no aportaron nada".

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Montero ha indicado que saben que "quieren rodearle familiarmente y que van a por él. "Sabemos que van a por ti, porque nos representas, representas lo mejor del progreso de España", ha subrayado.