Las 'Guerreras' rozan el golpe mayor ante Francia

La selección española femenina de balonmano perdió (24-22) este sábado ante Francia en la segunda jornada del Campeonato de Europa en el St.Jakobshalle de Basilea (Suiza), un partido de máxima exigencia bien competido por las 'Guerreras', que tendrán que jugarse el pase a la Ronda Principal ante Polonia.

Las de Ambros Martín obligaron al máximo a la plata este verano en los Juegos Olímpicos de París, una Francia que perdió la semana pasada en un torneo amistoso contra España. Las galas estaban avisadas pero unas 'Guerreras' en formación, un nuevo equipo que da pasos importantes para volver a estar entre las mejores, rozaron el golpe mayor hasta un atasco en ataque en el tramo final.

La selección llevó el peso del encuentro en el primer tiempo desde una férrea defensa y con siete goles de Daniela So Delgado (10-11). Tras el descanso, Francia apretó algo más atrás y España sufrió en ataque, contrariada también por un par de decisiones arbitrales y topando encima con Hatadou Sako que subió el buen nivel en portería que había impuesto Laura Glauser.

A 10 minutos del final, las vigentes campeonas del mundo se escaparon por primera vez de dos goles (19-17), pero España no miró el resultado y siguió compitiendo hasta el último minuto para demostrar el hambre de una selección que invita al optimismo. Con todo, con solo dos billetes a repartir en el Grupo C, España, que venció a Portugal en su debut, se jugará el lunes el billete a la siguiente fase ante un Polonia con el mismo objetivo.

Las buenas sensaciones de las 'Guerreras' siguieron con un primer tiempo para creer más aún en un equipo renovado pero con carácter y las señas de identidad de una selección que pasó a la historia por sus éxitos y la manera de lograrlos. España jugó de tú a tú contra sus vecinas, con una defensa que hizo dudar a las galas.

Danila So Delgado, que había sido la pesadilla de ese amistoso la semana pasada, se fue al descanso con siete goles, los mimos que anotó en la victoria en Saint-Étienne, decisiva con una calidad sin freno en sus lanzamientos. La aragonesa derribó la resistencia de la portera Laura Glauser, pero España no podía descuidar nada.

De un 3-5 a favor, con las acciones de una Kaba Gassama tocada en el hombro forzando los siete metros, la subcampeona olímpica puso un 6-5. El partido no tuvo respiro, pero las de Ambros Martín encontraron también la ayuda indispensable en portería. Nicole Wiggins cumplió y las 'Guerreras' respondieron al intercambio de golpes, casi siempre con una desatada Daniela So.

La rotación española no bajó la intensidad y, al descanso (10-11), Francia se fue con el gesto torcido, aún más en una reanudación donde aparecieron Paula Arcos y Carmen Campos (10-13). Las galas acumularon diez minutos sin anotar pero de nuevo se metieron en la pelea con un rápido parcial, con un manotazo por medio a Daniela So que no pitaron las italianas.

España se descentró, la aragonesa se sentó a descansar, y el atasco cambió el guion en favor de Francia. Martín tampoco tiró de Ester Somaza, clave ante Portugal, y las acciones en el extremo de Anne Erauskin y las paradas de Morales para alargar el encuentro no evitaron una derrota con honor de España. Las pérdida en la subida de intensidad del rival pesaron, como el segundo tiempo de Sako, Chloe Valentini y Laura Flippes, y las de Martín tendrán que buscar al menos el empate ante Polonia en la última jornada.