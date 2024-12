El Supremo rechaza por ahora el volcado del móvil de De Aldama

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha incorporado los documentos aportados por el empresario Víctor de Aldama a la causa que instruye contra el exministro Jose Luis Ábalos, si bien ha rechazado "en este momento" el volcado de su móvil, que el propio De Aldama ha ofrecido en un escrito al juez.

De Aldama ha remitido al Tribunal Supremo un escrito en el que amplía sus acusaciones contra Ábalos y su exasesor Koldo García, al implicarles en el cobro de más comisiones, que salpican también al hijo del exdirigente socialista, justo una semana antes de que el exministro de Transportes declare como investigado en el Supremo.

Puente ha dictado una providencia en la que señala que "no ha lugar, en este momento", a requerir al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa relacionada con un supuesto fraude de hidrocarburos, el volcado del móvil ni el terminal que le fue incautado en un registro al considerado comisionista de la trama Koldo.

"Sin perjuicio -precisa- de lo que en su procedimiento pudiera resolverse y de aclarar, en la declaración del investigado señalada para el próximo día 16 de diciembre, en qué concretos aspectos lo considera relevante para los hechos que aquí se investigan".

Cuando De Aldama fue detenido en octubre por la causa de los hidrocarburos, se realizaron una serie de registros y se le incautaron sus dispositivos electrónicos, tras lo cual el juez Pedraz pidió un volcado de todos ellos, si bien los investigadores aun no han hecho entrega de un informe con sus conclusiones.

Y al contrario de lo que ha hecho con el magistrado del Supremo, De Aldama no ha pedido nada a Pedraz ni le ha ofrecido un volcado.

Por otra parte, el magistrado si ha dado por personado a De Aldama como investigado en la causa contra Ábalos e incorporado los documentos aportados, con traslado a las partes personadas.

Dos semanas después de salir de prisión tras llegar a un acuerdo con Fiscalía por el que declaró de forma voluntaria en el caso Koldo, Aldama ha presentado ante el alto tribunal "alegaciones complementarias" a la declaración que ya prestó ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo, y "determinados documentos" que tratan de acreditar su versión.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, explica cómo fue el inicio de sus relaciones "con altos cargos del Gobierno" y adjunta fotografías, pantallazos de su móvil y de su agenda, y correos electrónicos.

El 21 de noviembre De Aldama declaró ante el juez haber pagado comisiones en efectivo a Ábalos y a Koldo García por adjudicaciones públicas de contratos de mascarillas y por otros conceptos sin vinculación.

De Aldama se remite a informes de la Guardia Civil que apuntan a un incremento patrimonial de Koldo García y avalarían, según él, su versión, y respecto a Ábalos, dice que no se le ha realizado investigación patrimonial.

Señala que "la solicitud de dádivas fue constante" y, además del pago de un piso para una mujer vinculada personalmente al exministro, De Aldama habla de una operación que se proyectó en la que Ábalos "adquiriría, sin contraprestación" un piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid, propiedad del empresario.

De Aldama confirma contactos de "gente del Gobierno"

Por su parte, De Aldama ha señalado este jueves que ha mantenido "conversaciones con gente del actual Gobierno" y que ese acercamiento se ha producido en un intento de "llegar a un acuerdo".

Así se ha pronunciado en una entrevista a 'La W Radio Colombia', recogida por Europa Press, en la que, a la pregunta de si alguien le había contactado para que el asunto no fuera a más --el pasado 21 de noviembre declaró voluntariamente ante el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional--, ha aseverado que ha mantenido conversaciones con el exministro José Luis Ábalos y personas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Se han acercado a nosotros y hay pruebas. También en el momento que eso salga, pues se podrá aportar, porque hay pruebas más que suficientes, (...) han intentado acercarse a nosotros para llegar a un acuerdo", ha explicado.

En relación al escrito que aportó este miércoles al Tribunal Supremo en el que hablaba de un contrato de alquiler con opción a compra de un piso valorado en 1,9 millones en el Paseo de la Castellana que habría firmado con Ábalos a modo de garantía de futuras comisiones por adjudicaciones de obras públicas, se ha reafirmado al señalar que "servía como garantía para pagar lo que se iba a entregar".

"Creo que nadie firma un contrato de alquiler con opción a compra (...) de un inmueble que vale dos millones de euros correspondiente a un alquiler en el que no está, en el que no lo paga y en el que no habita, porque en ese piso se estaba procediendo a un desahucio de los inquilinos que había. Quiero decir, y está más que aprobado (...) que eso servía como garantía para pagar lo que se iba a entregar", ha incidido.

En este sentido, ha afirmado que efectivamente recibió contratos en ese momento si bien se ha negado a decir cuáles: "Es que estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba".

Por otro lado, ha apuntado que decidió declarar voluntariamente, estando aun en prisión preventiva, porque llegó un momento en que se cansó "de que abusaran" de su persona, "de que se pierda la lealtad". "Me canso de que haya dos señores como el señor Ábalos y el señor Koldo --por Koldo García, exasesor del exministro-- que vayan por todos los platós de todos los medios contando diez versiones diferentes, engañando a todo el mundo y metiéndome a mí en follones que no son míos", ha añadido.

Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno aseverando que debía conocer sus relaciones con Ábalos dado que despachaba con él "siete veces al día". "Vamos a suponer que el presidente del Gobierno no supiera de lo que hacía el ministro en el Ministerio de Transportes. También es un delito ocultar información, como por ejemplo cuando hicieron venir a la vicepresidenta (venezolana), Delcy (Rodríguez), que lo sabían un mes antes y lo han negado todo el mundo. Y el presidente del Gobierno le aseguro que lo sabía", ha apostillado.

Sobre su posible relación con la esposa del presidente, Begoña Gómez --investigada por otro juzgado madrileño--, De Aldama ha explicado que no podía hablar al respecto porque todavía tiene "una declaración importante en el Supremo".

Con todo, ha apuntado que tiene información de toda la gente con la que ha hablado y que si estos no tienen "miedo de nada" pueden aportar sus chats a la prensa o a la Fiscalía.