Infinidad de pequeñas joyas religiosas se esconden entre los casi también infinitos pueblos de la provincia. Sacarlas a la luz para difundirlas y promocionar así los municipios donde se encuentran y otros recursos que hay en ellos ha sido una de las últimas acciones de Adecoar.

El grupo de acción local asentado en Lerma ha editado audioguías promocionales de nueve pueblos de su ámbito que centran el interés en sus iglesias o ermitas, pero también en otros atractivos. De entre 2 y 3 minutos de duración, la mayoría de los trabajos audiovisuales en los que Adecoar ha invertido cerca de 10.000 euros, comienzan con una imagen a vista de dron de cada localidad, para después ir centrando la mira en sus templos.

«Con esta iniciativa buscamos poner en valor esos recursos que existen y que no son tan conocidos. Que no se sepa tanto sobre ellos no quiere decir que no sean de interés», cuenta Cristina Merino, gerente de Adecoar, que enumera los pueblos que se han beneficiado de esta propuesta: Cardeñuela Riopico, Castrillo Solarana, Mahamud, Orbaneja Riopico, Presencio, Quintanilla Riopico, Santa María del Campo, Villafruela y Villahoz.

Cada uno de estos vídeos están colgados en el canal de YouTube de Adecoar y forman parte de un proyecto de cooperación transnacional denominado Renacer del Turismo Cultural Religioso, en el que también participan otros 6 grupos de acción local españoles; tres más de Castilla y León, entre ellos Agalsa, también en Burgos; dos de Galicia y uno de Extremadura. «Cada uno de los territorios ha desarrollado acciones diferentes.

Las creaciones audiovisuales están en el perfil de YouTube del grupo de acción local



Nosotros hemos optado por esta divulgación», relata Merino, que en un primer momento se plantearon la posibilidad de abrir las iglesias con el sistema de Museo Vivos, pero tras analizar la complejidad optaron por los vídeos.

El carácter internacional del proyecto lo pone un territorio letón denominado Rezekne, de hecho, la iniciativa surgió de ellos. «Están tratando de poner en valor su patrimonio cultural religioso como destino turístico y se pusieron en contacto con algún territorio de Castilla y León, ya que en nuestra región existe esa riqueza y una tradición ya en su promoción», relata respecto al inicio de este proyecto.

A la hora de seleccionar a los elementos protagonistas de cada vídeo, se han decantado por «aquellas iglesias con una alta riqueza artística en cuanto a arquitectura y bienes muebles, pero tan conocidas o difundidas como otras», cuenta Merino, que explica que estas son la puerta para ir desvelando en cada trabajo otros puntos de interés.

«El objetivo final es dinamizar las zonas rurales, en este caso a través de la valorización del patrimonio cultural religioso. Si alguien se acerca a un pueblo a conocer su iglesia u otro recurso seguro que acaba pasando por su cantina o tienda», añade.