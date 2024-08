Larga vida al rock clásico

Lo están petando, sonando en emisoras musicales de aquí y de allá -del extranjero, se entiende-, y están siendo reclamados para actuar en plazas de primera fila después de haber alumbrado, tras siete años tocando, su primer EP. Es lo que tiene el rock and roll de verdad, el clásico, que es eterno y es imposible que pase de moda. Se llaman The Fuzzy For Her, y es una banda de garage con todo el aroma sesentero, guitarrero y con un punto de psicodelia, la destilación de un género que evoca la más pura rebeldía, los espacios sin horizontes: el sueño del rock libérrimo, sin ataduras. La banda, compuesta actualmente por Raúl, Pedro, Ignacio, César y Kike (antes estuvieron también Alfonso, Fernando y Emilio), está feliz.El disco, grabado en los estudios Circo Perrotti con la supervisión de Jorge Explosión y auspiciado por el sello Sweet Grooves Records, es un anhelo hecho realidad. Tras años haciendo versiones de otros grupos, ya tienen su propia criatura -con título homónimo al de la formación- compuesta por seis temazos, cuatro en inglés y dos en castellano.

«Hicimos muchísimos conciertos por toda España, en festivales muy importantes», explica Raúl, guitarra y voz de The Fuzzy for Her.Pero les faltaba dar el paso definitivo. Que ya está dado y es de gigante: elEP está en vinilo y en descarga digital, y fue presentado en el programa 'El sótano' de Radio3 el pasado mes de mayo; desde entonces, no ha dejado de sonar en emisoras españolas, alemanas, francesas, griegas, italianas, británicas... Y han sido citados y alabados por la crítica en publicaciones musiqueras como 'Ruta 66'.Casi nada. Cuentan con mánager profesional y se han marcado el otoño como horizonte para girar y girar like a rolling stone.

En esta formación, que tiene memoria, están siempre presentes aquellos espacios donde siempre se les permitió soñar: La Pécora de los grandes Carlos, Juanchu y la Nines, el Fan Club... «En estos niveles underground, sacar un disco cuesta mucho; para ello tienes que tocar y exhibirte en muchos sitios», apunta Pedro, guitarra del grupo.De ahí el eterno agradecimiento a esos espacios abiertos a la música en directo. Son precisamente Raúl yPedro los compositores de los temas del disco, que suenan con una frescura brutal. «Tenemos la etiqueta del sonido garage, pero nosotros hacemos rock and roll cuidando mucho el sonido. Lo que buscamos en esta banda es que suene a la música de los sesenta, a aquellas bandas, pero que el sonido sea también actual. Estamos hechos de nuestras influencias», insisten.

Están asimismo orgullosos de que su trabajo -que esperan que pueda sonar pronto en directo en Burgos, como no podría ser de otra manera-, esté teniendo tan buena acogida. «Nos anima a seguir haciendo canciones. Tenemos muchas ideas y mucha ilusión. Y queremos seguir divirtiéndonos.Tenemos pasión por la música, y nada llena más que plasmar esa pasión en un disco y en conciertos. Nuestro deseo es que, llegue a quien llegue, nuestra música emocione. Estamos en ese punto de profesionalidad que también es responsabilidad».Pura honestidad la suya. The Fuzzy For Her.Larga vida.