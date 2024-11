Tras el anuncio de este jueves de la alcaldesa, Cristina Ayala, de «rectificar» y dar «marcha atrás» para que las ONG Burgos Acoge, Accem, Atalaya y, por extensión solidaria, Cáritas mantengan los convenios en el presupuesto de 2025; el de ayer fue un día de felicitaciones en las entidades sociales ya que son conscientes de que haga lo que haga Vox el martes en la Comisión de Hacienda tienen garantizado que mantendrán las aportaciones económicas del Ayuntamiento. Los dos posibles escenarios que hay sobre la mesa les favorecen ya que si Vox recula y pone unas condiciones suaves se conserva la subvención y si decide ir por un camino más duro, la regidora ya anunció, llegado ese escenario, que se someterá a una cuestión de confianza para sacar adelante las cuentas. Dicho de otra manera, también por esta vía tienen garantizada las aportaciones municipales ya que no cabe pensar en el éxito de una moción de censura. El improbable pero hipotético escenario de una prórroga del presupuesto también les favorece.

Dicho esto, lo que realmente está en juego en este momento es la supervivencia o la ruptura del Gobierno de coalición. Y es la próxima semana cuando habrá una respuesta a esta pregunta. Lo cierto, a día de hoy, es que los dos socios no pudieron presentar un acuerdo cerrado este jueves, que decidieron comparecer por separado y que en Vox, tanto en privado como en público, se están levantado voces muy críticas contra el anuncio del vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, de que podrían votar a favor del presupuesto y de conservar los convenios a cambio de un par de condiciones que, de momento, no asustan ni al PP ni a las ONG.

Las discrepancias en Vox están tanto dentro y fuera del Grupo Municipal y también en las Cortes de Castilla y León. No es necesario hacer adivinaciones para interpretar las palabras del portavoz del grupo parlamentario, Juan García-Gallardo, cuando afirmó que «mi opinión yo creo que ustedes se la pueden imaginar».

Si existía alguna duda se terminó de disipar cuando afirmó, en una alusión clara a la ruptura del Gobierno regional, que en su partido su «patrimonio principal son la coherencia, la firmeza en los principios y la valentía». A lo que añadió que «nosotros en las Cortes actuamos guiados por esos principios y lo que esperamos del resto de cargos públicos de nuestra formación es que hagan lo mismo».

