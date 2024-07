Si hay un acto deportivo que se asocia a las fiestas de San Pedro y San Pablo es el Concurso Hípico que se celebra en la Ciudad Deportiva Militar. Este año el evento ecuestre llegará el 5, 6 y 7 de julio. Se trata de una cita abierta para todos los públicos en el que se puede disfrutar de las plasticidad con la que los participantes salvan cada uno de los obstáculos. Hace años, las apuestas ponían pimienta a una competición que se sigue manteniendo viva y que continúa siendo una de las señas de identidad de estas fechas festivas.

La pista, que en las jornadas de competición luce con un verde esplendoroso sobre el que resaltan los llamativos colores de los obstáculos, está aún por cortar y sin adornos. Queda mucho trabajo por hacer, aunque en La Deportiva aseguran que todo estará listo para ese primer fin de semana de julio.

Eva Pérez Gredilla, una joven burgalesa de 18 años, llega acompañada por su padre y su entrenador. Competirá en una cita que será especial porque es "en casa" y delante de sus familiares y amigos. A la charla se 'une' Prellezo YM, un caballo de raza de deporte español. El frondoso césped de la pista le llama la atención y comienza a pastar. La amazona indica todos los recuerdos que le trae ese lugar y como veía de pequeña cada uno de los concursos.

"No tenía la edad para empezar a montar y me encantaba verlo. No me perdía ni uno porque además tenían una ansias tremendas por competir. Estuve años esperando para poder estar en el concurso y fue hace diez cuando lo hice por primera vez. Llevo mucho tiempo montando y es el concurso que, con diferencia, más ilusión me hace. En esta pista fueron mis primeros concursos. Todos los que pertenecemos al club estamos esperando este concurso con muchas ganas", explica.

La pista de La Deportiva le relaja, hace que afronte la competición con más confianza y destaca las mayores comodidades de saltar en las instalaciones de tu propio club. "No hay que trasladar a los caballos y no tienes que dormir en un hotel. Estoy más tranquila por ser aquí, estoy más confiada porque tengo la situación más controlada. Las verdad es que en las competiciones no me suelo poner muy nerviosa", responde.

Tomará parte en la categoría de 1,10, la intermedia, y espera hacer un buen papel. El objetivo lo tiene claro: "Acabar el recorrido con cero, no tirar ningún obstáculo". Confía en realizar una buena competición y acercarse a los primeros puestos. "Sería ideal poder ganar", indica.

El curso que acaba de concluir ha sido duro para la protagonista. Los estudios han provocado que no pudiera entrenar todo lo que le hubiera gustado, aunque después de realizar la EBAU se pudo centrar en el deporte. "Estuve casi 20 días sin poder montar porque me tenía que centrar en estudiar. Cuando volví estaba muy contenta porque lleva un tiempo contando los días para entrenar", expone.

El concurso de Burgos será "más que especial" para Eva Pérez y es que la carrera universitaria le impedirá seguir compaginando las obligaciones académicas con la hípica. Sabe que el del 5, 6 y 7 de julio puede ser "la última competición en un tiempo", motivo por el que la quiere "disfrutar al máximo". "Es también una buena forma de empezar las vacaciones", declara la amazona, que sabe que la cita tendrá un sabor a despedida y servirá para cerrar una etapa de su vida y comenzar otra en la que sacar adelante la carrera de veterinaria será su objetivo. La ha elegido pensando en los caballos y para que su vida profesional pueda estar ligada al mundo de la hípica.