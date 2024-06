El cine deja su rastro en Atapuerca

Un asesinato en los yacimientos de Atapuerca. Si habláramos de fósiles, el crimen se habría cometido hace miles de años. Pero no es el caso. El rastro que ha dejado el cadáver lo investigan inspectores de policía y no arqueólogos. Un hombre y una mujer que deberán analizar lo ocurrido ahora y en el pasado. Porque una chica ha aparecido muerta en el CAREX (Centro de Arqueología Experimental), en el hueco en el que debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. La joven está desnuda y colocada en posición fetal, repitiéndose una escena ocurrida hace seis años en la misma zona.

Ese es el argumento con el que arranca la novela de suspense La huella del mar, ambientada en los yacimientos y alrededores de Atapuerca y escrita por Manuel Ríos San Martín, guionista de cine y televisión (Médico de familia, Menudo es mi padre, Compañeros) y director (No te fallaré). Descartada la adaptación para serie, como se barajó en un principio, La huella del mal será película bajo la dirección del propio autor y, tal y como anunciamos en su día, el rodaje se llevará a cabo este verano.

Los protagonistas serán Blanca Suárez (que ha rodado con Almodóvar, Álex de la Iglesia, Imanol Uribe o José Luis Cuerda) y Daniel Grao (que también ha estado a las órdenes de Almodóvar, Gerardo Herrero o Julio Medem). La pareja encarnará a la inspectora de policía Silvia Guzmán y al expolicía reconvertido en agente de seguridad privada Daniel Velarde. Ambos trabajaron juntos en el pasado y en Atapuerca se reencontrarán, teniendo que lidiar con la resolución del caso y las heridas abiertas entre ellos.

El reparto lo completan Aria Bedmar, Víctor Palmero, Óscar Naderman, Cosimo Fusco, Fernando Cayo, Miguel Rellán y Juanma Cifuentes. El rodaje durará dos meses, entre mediados de agosto y mediados de octubre y entre los escenarios están los yacimientos arqueológicos y su entorno natural, el CAREX donde es hallado el cadáver, el Museo de la Evolución Humana y el desfiladero de la Yecla.

Hace un par de semanas la productora viajó a la provincia para dejar cerradas las localizaciones en unos parajes que al escritor y director Manuel Ríos San Martín le resultan «especiales» desde que visitó con su familia el CAREX en 2012 y se le ocurrió la trama de la novela. «Conocí a Arsuaga cuando dirigía la serie Compañeros. Era 1999 y participó en un episodio coincidiendo con la primera exposición que sobre Atapuerca hubo en Madrid. Desde entonces he pensado que los yacimientos eran un sitio fascinante para hacer algo, pero hasta que no hice esa visita no se me ocurrió un argumento», nos contó en su día. También tiene relación con José María Bermúdez de Castro, que colaboró como asesor para su novela e hizo el prólogo.

De la película se encarga La Charito Films en coproducción con la productora alemana Nadcom. La huella del mal cuenta además con la participación de RTVE, Netflix, ZDF y las ventas internacionales de Film Factory.