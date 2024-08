Confianza plena del Atlético en David Muñoz

David Muñoz se ha hecho un hueco en el Atlético de Madrid. El mediocentro burgalés renovó su contrato con el club colchonero hasta el verano de 2027 y formará parte del equipo filial, que compite Primera Federación. «Siento mucho orgullo por seguir defendiendo estos colores, espero que por muchos años más. Trabajo día a día para poder seguir creciendo», comentó, ilusionado.

A sus 19 años, goza de la confianza de la dirección deportiva de la cantera y ya sabe lo que es entrenar con el primer equipo. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana Simeone le incluyó en la lista para disputar un amistoso ante la Juventus en Suecia y compartió experiencia con la primera plantilla. No llegó a saltar al césped, pero queda claro que 'El Cholo' le tiene en mente.

A lo largo de sus años en la cantera rojiblanca, el mediocentro burgalés ha ido dando pasos firmes hasta llegar a debutar con el filial y formar parte de la dinámica del primer equipo en los entrenamientos. Comenzó su aventura en el mundo del fútbol con tan solo siete años en el Capiscol, pero al curso siguiente ya entró a las categorías inferiores del Burgos CF. En el verano de 2019, recibió la llamada del Atlético y no se lo pensó: «Recuerdo que estaba jugando a la Play Station, me dieron la noticia y yo dije: 'Dime cuándo que me voy'», recordaba Muñoz para este periódico en 2020.

Con el transcurrir de las temporadas, el prometedor centrocampista burgalés ha ido haciéndose un nombre en la cantera. La temporada pasada vivió un año de ensueño con el equipo juvenil 'A' al proclamarse campeón de la División de Honor y la Copa de Campeones, gozando de un papel protagonista con 29 partidos oficiales a sus espaldas. Además, participó en tres encuentros ligueros de Primera RFEF con el Atlético de Madrid B.

En la nueva temporada, Muñoz afrontará el desafío de ganarse un puesto en el filial. Será un curso importante porque dejará los juveniles para pasar al fútbol 'adulto' de Primera RFEF, donde la exigencia es muy alta. Esa transición no siempre sencilla, pero estará a su lado Fernando Torres, quien ya le conoce de su etapa juvenil y este verano ha pasado a hacerse cargo del filial.