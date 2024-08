Multa a edificios en ruina que incumplan órdenes de derribo

El Consistorio de Miranda va a «iniciar procedimientos de multas coercitivas» para los titulares de los inmuebles declarados en ruina que ignoren las órdenes de derribo emitidas por la propia administración municipal. Así lo adelanta el concejal de Urbanismo,Guillermo Ubieto, quien describe que a partir de este momento no solo reclamarán a los propietarios «que hagan frente a sus trabajos, sino que aquellos a los que se les haya pedido y no hayan actuado, sobre todo cuando se trate de una entidad privada o un fondo que está teniendo beneficios y no acomete su deber, además de pasarles la factura de la actuación urgente que haya hecho el Ayuntamiento, se les va a sancionar».

El líder de IU-Podemos en la ciudad del Ebro comenta que en menos de cuatro años se han visto obligados a «intervenir en diferentes actuaciones de forma subsidiaria porque no lo han hecho los propietarios». Sobre ello, apunta que el departamento de Urbanismo ha realizado un informe en el que, solo con seis ejemplos de actuaciones urgentes centradas principalmente en el CascoViejo, «se superan los 260.000 euros». Ubieto destaca que se trata de «un dinero público» que la administración local, aunque envíe las facturas a los titulares, después tiene «grandes dificultades para recuperarlo».

El perfil de propietarios de inmuebles en ruinas es muy variado. Sin embargo, no todos se comportan igual. Ubieto destaca que «hay gente que responde, como ha ocurrido en la calle La Fuente, donde se han destinado 200.000 euros y algunos particulares han abonado su parte incluso antes de la ejecución». En cambio, explica que «por desgracia, lo que más afecta es quien incumple, que sobre todo son entidades privadas». El edil de Urbanismo reconoce que «para las personas humildes se buscan fórmulas para no perjudicarlas, porque a veces el pago es muy elevado», pero añade que «en realidad el coste más alto es por entidades financieras y empresas que no atienden sus obligaciones».

Con este balance sobre la mesa, el concejal de IU-Podemos recuerda que «muchas veces» los vecinos de la ciudad del Ebro se preguntan «por qué el Ayuntamiento no actúa en más edificios» y dice que «la respuesta es que este año, solo en el Casco Histórico, se han gastado más de 200.000 euros de ejecuciones subsidiarias, lo que supone un 5% de las inversiones totales en todo el municipio», lo cual considera insostenible porque una administración como la de Miranda «no puede acometer un desembolso tan elevado cada año, de ahí que solo se actúe en las zonas donde es estrictamente necesario y siempre siguiendo un orden de prioridad».

El departamento dirigido por Ubieto acumula «un año y medio» llevando a cabo la «primera fase» de su plan para evitar la degradación de zonas como el CascoViejo.Según describe, hasta ahora se han encargado de «organizar e identificar los edificios cuyas actuaciones son prioritarias, y se han hecho muchas declaraciones de ruina para poder requerir a las propiedades, sobre todo a las que tienen más recursos en caso de que sea necesario el derribo». El concejal no esconde que se trata de «una primera fase un poco fea, porque supone la generación de un solar, pero es un requisito para luego poner en valor esas parcelas».

Precisamente, el líder de IU-Podemos comenta que han trasladado un «informe muy completo sobre el CascoHistórico que se va a enviar tanto a Patrimonio como a la Junta» con el objetivo de «establecer líneas de colaboración» para la conservación de edificios históricos y «para atraer la construcción de viviendas, no solo para satisfacer la necesidad de pisos sino también para revitalizar el barrio».