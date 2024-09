Dos 'lobos' cómplices a la conquista del Lido

La relación de amistad entre Brad Pitt y George Clooney es una de las más icónicas de la industria del cine. La pareja de actores ya había demostrado su química en la saga de Ocean's y en Quemar después de leer, de los hermanos Coen, y aunque querían volver a trabajar juntos, no encontraban guiones suficientemente buenos. Así era, al menos, hasta hace unos meses, porque el dúo de sexagenarios más atractivo de Hollywood vuelve a exprimir ahora su complicidad y lo hace con una película en la que se convierten en dos «lobos solitarios» expertos en deshacerse de cadáveres.

Acostumbrados a robar corazones y provocar suspiros, ambos intérpretes desplegaron ayer todos sus encantos en la Mostra de Venecia para presentar en el Lido, fuera de concurso, la comedia de acción Wolfs (Lobos), que estrenará el 27 de septiembre Apple TV+. La plataforma ha encargado ya una secuela a Jon Watts, su director y creador.

«A medida que me hago mayor es más importante para mí trabajar con gente con la que me gusta compartir mi tiempo», aseveró Pitt junto a un Clooney, que no paraba de hacer bromas fingiendo la misma rivalidad que exhiben en la pantalla. «Yo soy mucho más joven que él, aunque sé que no lo parezco», se mofó su compañero de reparto al tratar de explicar cómo funciona entre ellos esa química y la fricción en los diálogos.

Ambos han diversificado sus carreras pasando de solo actuar a también producir o, en el caso de Clooney, dirigir. «Lo que nos mueve es lo mismo, contar una buena historia, sea produciendo o actuando», señaló Pitt. «Eso se puede hacer desde distintos sitios, delante o detrás de la cámara, pero lo que importa es contar historias universales y que lleguen a la gente».

En el filme, interpretan a dos criminales profesionales expertos en deshacerse de cadáveres. Son dos «lobos solitarios» y rivales, pero se ven obligados a colaborar en un caso donde nada sale como esperan.

Clooney aseguró sentirse afortunado por seguir haciendo lo que le gusta a sus 63 años. «Una de las razones por las que producimos y yo, ocasionalmente, también escribo, es que queremos seguir trabajando en una industria que amamos, no he actuado mucho en los últimos años y tenía ganas de volver». El intérprete recordó que de joven tuvo trabajos más duros, como recolector de tabaco en una granja, así que esto es «coser y cantar».

En cuanto al tipo de historias que les interesan, Pitt apuntó que el cine es una forma de «hablar de nuestro tiempo y decir dónde queremos estar».

«Siempre seremos románticos con la experiencia de la sala de cine, pero a mí me encanta que existan las plataformas porque hay más historias y más talento que nunca», defendió, en un alegato hacia el streaming que también secundó su compañero de fórmula.