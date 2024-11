El Ayuntamiento de Burgos logró un total de 5.138.000 euros de fondos europeos dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Burgos para diferentes actuaciones vinculadas a este sector. El grueso, 2,32 millones, están comprometidos en la rehabilitación de la fortaleza del Castillo, pero también estaban previstas actuaciones que facilitaran a los turistas el acceso a esta zona como la dotación de autobuses lanzadera con un presupuesto de 575.000 euros.

Sin embargo, el equipo de Gobierno da marcha atrás en este proyecto al considerar que no hay tiempo para la adquisición de estos vehículos ni tampoco se dispone de personal para conducirlos al tenerse que incluir en la red de líneas, según se puso de manifiesto en la reunión del Consejo de Movilidad, en la que se abordaron los presupuestos para 2025. Sin embargo, para no perder las ayudas europeas se comprarán bicicletas eléctricas y también se colocarán guardabicis cubiertos. Esta idea no gustó a los consejeros del PSOE al considerar que esta opción no es válida para personas con movilidad reducida.

«Nos han dicho que es inviable establecer una línea al Castillo, pero la solución de la bicicleta deja fuera a personas que tengan una movilidad reducida y eso no es apostar por un turismo accesible», indicó la concejala Virginia Escudero.

Al parecer, dentro del concurso que se convocará para su adquisición se incluirán dos triciclos sillas y otros dos portasillas para personas con discapacidad motórica. Junto a la bancada del Castillo, se instalarán otras en la Cartuja, las Huelgas, el Museo de la Evolución Humana y la Catedral para facilitar el acceso a los visitantes. Funcionarán como un servicio de préstamos y será necesario electrificar las bancadas para su recarga.

Los fondos europeos vinculados a este Plan, que se lograron en el mandato anterior (PSOEy Cs), deben estar justificados antes de diciembre y adjudicados al menos en febrero, de ahí la urgencia de su puesta en marcha para evitar perder esta importante partida.

5 nuevos autobuses. Por otro lado, en el presupuesto de Movilidad y Transportes para 2025 se han previsto 2.350.000 euros para la compra de 5 autobuses de gas natural comprimido (GNC), 3 de 18 metros y dos de 12 metros. La concejala Virginia Escudero celebró que el equipo de Gobierno siga con esta tendencia de adquisición de nuevos vehículos para la modernización de la flota y ante la futura caducidad del rénting.

Movilidad y Transportes contará con de 24 millones frente a los 21 del actual ejercicio al prever más ingresos por el incremento de los usuarios de autobús urbano.