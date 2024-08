Centro y Gamonal miran al Fórum para su feria de gangas

Las asociaciones Centro Burgos y Zona G, que representan a los comerciantes del casco histórico y de Gamonal, trabajan ya en la organización de la que se convertirá en la tercera edición de la gran feria de gangas conjunta a celebrar en la capital. El primer paso tiene que ver con el cierre de fechas, que se ha establecido del 28 de febrero al 2 de marzo coincidiendo con el fin de la temporada de invierno, mientras que el segundo afecta a su ubicación. Es este punto el más dudas genera, lo que ha llevado a sus promotores a plantearse dejar el Monasterio de San Juan para trasladarse el próximo año al Fórum.

Los gerentes de ambas entidades comparten la visión del cenobio como un espacio privilegiado y muy adecuado para esta acción comercial, si bien existen condicionantes de mayor peso para no volver a elegirlo. Belén Marticorena, de Centro Burgos, hace referencia a la existencia de problemas en el suministro de electricidad debido a que el monasterio carece de la potencia suficiente para abastecer a los comercios participantes. Esto conlleva, como ha sucedido anteriormente, la colocación y contratación de un generador, lo que se traduce en un incremento del coste del evento y en incomodidades varias por un exceso de ruido.

La intención del Ayuntamiento pasa por actuar en el espacio histórico, aunque se desconoce si la obra estará concluida o no antes de la feria de gangas. No obstante, el gerente de Zona G, Borja García, alude también a una segunda problemática vinculada al espacio existente. En la primera edición, la muestra se desarrolló en el patio exterior, cambiándose la ubicación este año al claustro interior para no sufrir la meteorología adversa propia de esas fechas. «Se queda pequeño», remarca, asegurando en este sentido que fueron varios los empresarios de Gamonal que no pudieron participar por no haber espacio disponible al primarse la asistencia de aquellos establecimientos asociados a las entidades.

En cualquier caso, las anteriores convocatorias han sido valoradas como un éxito por parte de sus organizadores, que se muestran convencidos de seguir avanzando en el camino de convertir esta feria de gangas conjunta en una cita de referencia tanto dentro como fuera de la provincia. Cerca de 8.500 personas acudieron en febrero a la cita con el estocaje, cifra similar a la de 2023, mientras que el número de comercios adheridos superó la treintena, aunque tuvieron que limitarse los expositores a ocupar.

Para solventar los problemas que se han evidenciado en este tiempo, las asociaciones zonales ya ha reservado el Fórum Evolución, cuyo principal inconveniente radica en el «elevado precio de su alquiler». No sería la primera vez que se celebra en este espacio, aunque sí de manera conjunta, ya que Centro Burgos desarrollo allí Burgostock durante seis años.