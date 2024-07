"Si no somos nosotros, no habrá opciones"

Luis de la Fuente, seleccionador español, insistió ayer en la identidad de su equipo para abordar la final de la Eurocopa de hoy contra Inglaterra y advirtió que no hay ningún favorito, porque todo se decidirá «por auténticos detalles», pero recalcó su convicción en el equipo, en «un momento excepcional» y ante una «oportunidad histórica» contra un rival «con un potencial fantástico».

«Si nosotros no somos España, no vamos a tener opciones de ganar. Nos centramos en ser mejores, en trabajar mejor de lo que lo hemos hecho todavía, que se puede mejorar. Tenemos que ser reconocibles por nuestras fortalezas. Lejos de lo que ofrezca el rival, que tiene muchas cualidades, vamos a tratar de imponer las nuestras. Siendo nosotros creo que tenemos posibilidades ganar», expresó.

«Estamos convencidos de que si estamos aquí y cómo se ha desarrollado toda la Eurocopa es porque hemos sido fieles a nuestro estilo y a nuestra idea. Y vamos a seguir siendo fieles», insistió después a lo largo de la rueda de prensa en el estadio Olímpico de Berlín, escenario del encuentro por el título.

«Es una final. Muy difícil. Las dos somos grandísimas selecciones. Las mejores. Por eso estamos en la final. Desde luego, será un partido muy equilibrado. Estos partidos se deciden por auténticos detalles. No cometamos errores. El que menos errores cometa tiene más posibilidades de ganar. Estamos muy centrados. El equipo está en el mejor momento, recuperados de todos los inconvenientes que hemos tenido. Estamos en un momento excepcional», remarcó.

«Aquí no hay futuro. El futuro es pensar en llegar bien a la final, estar en buena disposición para pelear y estoy orgulloso de ver este proceso que hemos seguido para llegar aquí. Hay presente y un grandísimo futuro y, sobre todo, ver un país entregado con esta selección, independientemente del resultado que se dé. Eso es algo maravilloso», agregó.

No cree que España sea favorita: «Seguimos tranquilos, no hemos perdido nunca la perspectiva. Sabemos los análisis que se pueden hacer al margen de nosotros, pero sabemos que no hay favorito. Está muy equilibrado, igual que en estas eliminatorias. El favorito lo dejamos para las casas de apuestas. Sabemos que si no estamos por encima del nivel de los últimos partidos, pues no vamos a tener posibilidad de ganar».

«Lo que sucede es que viendo al equipo sé que todo esto lo tenemos y lo vamos a dar. Dentro del respeto al rival, con el máximo convencimiento», recalcó.