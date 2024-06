El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respondió hoy a Junts que esta Comunidad "no malgasta" el dinero de los ciudadanos, que no de los territorios, y está entre las que presta los mejores servicios en educación, dependencia y sanidad. Fernández Mañueco, en un mensaje en su cuenta de X, se refiere con ese mensaje a la aseveración de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso durante su pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso sobre una financiación singular a Cataluña, donde advirtió de que cada catalán pierde 2.700 euros al año por estar en el Estado español mientras que cada castellano y leonés gana 1.800 euros. "El dinero lo pagan los ciudadanos, no los territorios y se utiliza para dar servicios a las personas. Aquí no malgastamos en un referéndum ilegal ni en embajadas en el extranjero, como sí hacen los socios independentistas de Sánchez, que hoy han despreciado a nuestra tierra", argumenta el presidente de la Junta.

También, subraya que Castilla y León tiene "la mejor" Educación de España, es "líder" en atención a las personas dependientes y está en "los puestos de cabeza" en calidad sanitaria. "A esto destinamos la financiación autonómica que, insistimos, no cubre el coste real de los servicios públicos", remata. "Castilla y León no es más que nadie, pero tampoco menos. Y lo defenderé siempre ante todo y todos", concluye Fernández Mañueco, que ya ha advertido que irá a los tribunales si hay "privilegios" para Cataluña.