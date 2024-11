Tudanca reta a Carriedo «a no marear» y registrar las cuentas

El portavoz socialista, Luis Tudanca, retó ayer al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a «no marear más y registrar» los Presupuestos de la Comunidad para hablar con transparencia en las Cortes de Castilla y León.

«No más excusas, no más retrasos», enfatizó Tudanca en rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces que ordenó el debate del pleno de las Cortes de la próxima semana, para aclarar que no van a volver a sentarse para hablar sobre «unos presupuestos que no existen», aunque sí están abiertos al diálogo en el Parlamento.

El dirigente socialista preguntó al consejero, después de que éste oficialice la negociación por la propuesta remitida por Tudanca, qué es lo que no ha entendido cuando en el escrito se expresa que «una vez aprobado el techo de gasto es indispensable para el acuerdo que se apruebe el presupuesto».

Al respecto, recalcó que, tras el visto bueno al límite de gasto no financiero, «no tiene sentido esperar más» y apuntó a las propuestas realizadas por escrito para «facilitar la tarea».

«Nos hemos reunido sin condiciones», observó, pero a preguntas de los periodistas insistió en que no rechazan el diálogo, pero tiene que ser con las cuentas registradas.

Por ello, acusó al consejero de Economía y Hacienda de «trilero» y de «engañar» al interpretar que la propuesta por escrito significa que están en una negociación y que aceptan el anteproyecto.

«Tienen que aprobar el presupuesto y demostrar que no era un juego de naipes ni un farol para generar eso que se llama ahora un relato», recalcó el portavoz socialista, a la vez que incidió en que ellos quieren que se hable de vivienda, sanidad, educación, reto demográfico, pobreza y exclusión social o salud mental, entre otras propuestas.

Oposición.

Por otro lado, toda la oposición parlamentaria pidió, durante la Junta de Portavoces, al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que envíe un escrito a la Junta en el que le inste a cumplir con el Estatuto de Autonomía y envíe a la Cámara el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad. Sin embargo, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, recordó que la competencia corresponde al Ejecutivo y que las cuentas están en fase de diálogo con los grupos.

En lo que coincidieron todos los portavoces de la oposición es en exigir a la Junta que cumpla con la máxima norma de la Comunidad y que las cuentas se debatan y negocien en las Cortes y no en reuniones bilaterales del consejero.

En concreto, el procurador Pablo Fernández (Unidas Podemos) apeló al artículo del Estatuto en el que se recoge que corresponderá a la Junta la elaboración de los Presupuestos y a las Cortes su examen, enmienda, aprobación y control.

Precisamente, el pleno de la próxima semana debatirá una proposición no de ley socialista en la que se dirige a la Junta para que presente los Presupuestos. Vox también plantea una pregunta en la misma línea relativa a si el Ejecutivo va a cumplir con el Estatuto y presentar las cuentas, como avanzó su portavoz, Juan García-Gallardo.

Gavilanes argumentó que «llama la atención la exigencia» de los grupos en Castilla y León, algo que no hacen con el Gobierno, ya que «no se sabe si negocia y con quién».

En este momento, señaló que el anteproyecto está en fase de diálogo por parte del consejero de Economía y Hacienda con las reuniones, por la que ha pasado el Grupo Socialista, el lunes lo harán los minoritarios y el martes el PP.

Vox tenía cita ayer, pero fuentes parlamentarias explicaron a Ical que no acudieron porque han pedido que se aprueben los presupuestos en el Consejo de Gobierno y se remitan a las Cortes y que se acepten previamente varias de sus premisas.

Pablo Fernández tampoco acudirá a la reunión porque estará en Madrid pero afirmó que hablará por teléfono con él.