"Esto no va de política, va de gente y de miedo"

Más de un centenar de vecinos del municipio de Villaquilambre se concentró este viernes ante las puertas del Ayuntamiento para mostrar su rechazo a la inminente apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo de León. "Esto no va de política; va de gente, de vecinos y de miedo", aseguraron minutos antes de registrar uno por uno una denuncia en el registro municipal en contra de su apertura, prevista para el día 22 de junio.

En representación de todos los vecinos afectados, Eduardo Fernández explicó que lo que se pretende es "hacer fuerza" ante algo que se está llevando a cabo "con mucho oscurantismo y deprisa y corriendo" y que "va a cambiar la forma de vida". También trasladó el "miedo" de todos ellos ante algo que "podría destruir León" y respecto a lo que "no se puede asegurar que no vaya a pasar nada, porque existen las pruebas de lo que ha pasado en otros lugares".

"No tenemos nada en contra de la gente que está pasando necesidades, entendemos la presión que tienen porque tengan a sus familias allí de conseguir dinero para poder mandarles, porque vengan engañados o porque tengan mafias", puntualizó, al mismo tiempo que abogó por "no dejar que los barrios, los pueblos y León entero se vaya a destruir como está pasando en los demás sitios".

Convencido de que no van a dejar de luchar para que "no haya problemas de seguridad", Fernández detalló que en la tarde de hoy se celebrará una nueva concentración, a partir de las 20.30 horas, ante la sede de la Subdelegación del Gobierno para que "la gente de León se una", ya que "cuanta más fuerza se tenga, más se podrá hacer algo".

"Yo soy un vecino más y lo único que quiero es poder salir de mi casa y no tener miedo a los robos, no tener miedo a nada que puede darse o no puede darse, pero es que tenemos antecedentes muy graves en todos los demás sitios", remarcó Eduardo, quien advirtió que los vecinos "van a pelear para que poder salir a la calle seguros a las doce de la noche".