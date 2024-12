El cruce de acusaciones entre el Mirandés y el Ayuntamiento de la ciudad no cesa. Las posturas parecen estar en el mismo punto que a comienzos del año por la obra de la tribuna de Anduva, el tema principal en la Junta General de Accionistas que el club celebró el pasado martes y en la que se hicieron una serie de afirmaciones a las que la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, respondió ayer:«Decir que no ha habido apoyo no es justo. Estamos perplejos porque nos hemos enterado de todo esto a través de los medios de comunicación».

La alcaldesa recordó que se reunieron con el club el pasado 16 de octubre y que desde entonces no han vuelto a negociar. Subrayó que en aquella reunión la oferta municipal para contribuir a la obra de la tribuna de Anduva fue de 1.225.000 euros. Calificó esa cifra de «un gran esfuerzo» y añadió al total 400.000 euros que el Ayuntamiento de la ciudad se comprometió a aportar en una obra en el exterior del estadio. «En esa reunión la oferta fue de 1.225.000 euros para la tribuna y de una obra por importe de 400.000 en el exterior que contraría el Ayuntamiento. Debía de ser fuera del estadio para poderla contratar nosotros. Ellos nos dijeron que lo iban a revisar y que nos presentarían una propuesta por ese importe. Además, dijeron que iban a revisar el proyecto de la tribuna a la baja. Estamos perplejos por obtener esta especie de respuesta a través de los medios de comunicación», expresó Aitana Hernando.

«A mayores quiero comentar que el día 15 de noviembre, el Mirandés solicitó un acuerdo firmado por todos los grupos políticos con representación munipal en el que se concrete la propuesta de 1.225.000 euros porque querían tener la garantía de que se iba a respetar la propuesta hecha con independencia de las personas que estén en el Ayuntamiento en el futuro. Se redactó y se envió el escrito en el mismo día», reveló la alcaldesa de la ciudad.

Además mencionó que, de esta manera, en 2.025 el Mirandés obtendría 193.000 euros de patrocinio, 100.000 de la tribuna (que aumenta de 5.000 en 5.000 durante la próxima década) y 400.000 a través de la obra en el exterior, un total de casi 700.000 euros que «incluíamos en la elaboración del presupuesto de 2.025».