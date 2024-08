El tesoro escondido de Rosario de Velasco

Toya Viudes creía que las pinturas de gran tamaño que su tía-abuela Rosario de Velasco hizo durante su estancia en Las Machorras en los años de la Guerra Civil habían desaparecido. Moisés Gutiérrez Solana no tenía ni idea de que esos dibujos que durante 20 años presidieron el altar de la iglesia de su pueblo y que después del incendio de 1959 quedaron escondidos tras un retablo llegado del Monasterio de Rioseco tenían tantísima importancia. La recuperación del legado de la pintora de la Edad de Plata, parte de cuya obra se expone ahora en el Museo Thyssen, ha llevado a su descendiente a hacer un trabajo infatigable, una labor casi detectivesca para reunir el mayor número posible de sus cuadros, la mayoría desperdigados por colecciones particulares, y para ello se está ayudando de las redes sociales y los medios de comunicación convencionales, a través de los cuales lleva años pidiendo ayuda para sus pesquisas. En esas estaba, en concreto en la cadena Cope, cuando Moisés, que a sus 80 años tiene una memoria impecable, escuchó su historia y dio la voz de alarma al otro lado del receptor.

Viudes se dolía ante el micrófono, como ya lo había hecho antes en estas mismas páginas, de la desaparición de aquel retablo que su tía-abuela pintó en la ermita del pueblo con las figuras esbeltas, sencillas y de colores sólidos tan propias de la autora, algún jilguero, pájaro por los que sentía tanta predilección Rosario, y el inconfundible símbolo de sus iniciales con el que firmaba todas sus obras, una erre dentro de una gran uve. «Era el 3 de julio sobre las 5,40 de la tarde -rememora el anciano con precisión militar- iba a Espinosa en el coche y llevaba la radio de fondo pero no la estaba haciendo mucho caso hasta que oí que en varias ocasiones citaban a Las Machorras, así que presté más atención y ya escuché hablar de la pintora y decir que ese trabajo ya no existía. Al día siguiente fui a buscar a Lidia, que tiene la llave de la ermita, y le dije, alarmado, que contaban en la radio que habían desaparecido».

Lidia regenta con su hermano el bar de la localidad y recuerda que Moisés llegó preguntando si era verdad que esas pinturas ya no estaban. Así que ambos fueron a la iglesia, que está consagrada a Nuestra Señora de las Nieves, y abrieron una pequeña puerta ubicada en la zona inferior izquierda del retablo, constataron que seguían allí en el estrecho habitáculo que hay entre la pared y el retablo, coligieron que eran la obra de esa artista de la que ahora habla todo el mundo y buscaron más información en internet. Enseguida dieron con la dirección de correo electrónico de Toya y Lidia le escribió para darle la buena nueva. No solo aquellas pinturas al temple no se habían borrado del todo sino que el octogenario le podía dar a su descendiente un testimonio directo y distinto de la presencia de Rosario en el pueblo, ya que recordaba perfectamente cómo su madre, Carmen Martínez, hablaba de ella porque la conoció y fueron vecinas. «Siempre se preguntaba que qué habría sido de aquella pintora. Tenía muy buen recuerdo de ella. 'Cuánto gustaba escucharle', me decía», rememora.

Cuando Toya Viudes le oyó contar esto -el pasado miércoles, 24 de julio- no pudo evitar emocionarse, lo que le ocurrió a lo largo de toda la jornada. Era la primera vez que visitaba Las Machorras, donde vivió parte de su familia en 1938 y 1939 y que veía la obra que creía desaparecida y el paisaje que acompañó a Rosario en aquellos años de la Guerra Civil. Hasta encontró, prácticamente intacta, la casa ante la que en aquellos años la pintora posó con su hija María del Mar en brazos y en la que, probablemente, vivió. «Es impresionante saber que aquí estuvieron mis bisabuelos y las hermanas de mi abuelo, Rosario y Lola, con sus maridos y con sus hijos. Ojalá podamos hacer algo para que las pinturas no se deterioren más y para que el pueblo se entusiasme con la restauración de la obra».

