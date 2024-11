Escenario inusual el vivido este miércoles en las Cortes de Castilla y León, donde Partido Popular y Partido Socialista unieron sus votos hasta en tres ocasiones para aprobar hasta tres proposiciones no de ley (PNL) debatidas en la sesión plenaria del Parlamento autonómico:una para exigir al Gobierno que mantenga el Muface, otra para instar a la Junta a lograr un Pacto Autonómico contra la Violencia de Género, y una tercera para que se registre el presupuesto. Una concatenación de hechos que no suele ser habitual en la dinámica parlamentaria de Castilla y León, donde, salvo contadas excepciones, ambas formaciones suele optar por el voto negativo o la abstención a las propuestas del contrario. Esta unidad en del voto de populares y socialistas se produce en medio de las negociaciones de la Junta de Castilla y León con todos los grupos para lograr sacar adelante el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2025. En dos ocasiones el PP apoyó con sus votos una propuesta socialista, y en otra, el PSOE se sumó a una proposición no de ley popular.

En este último caso, ambos grupos pactaron una propuesta de resolución para exigir al Ministerio de Transformación Digital que mantenga «en las condiciones actuales» la misma atención sanitaria de los titulares y beneficiarios de Muface mientras se licita un nuevo concierto. La propuesta, derivada de una proposición no de ley del Partido Popular que el PSOE enmendó y los populares transaccionaron hasta lograr un acuerdo con los socialistas, también insta al Ministerio a convocar una nueva licitación para establecer un nuevo concierto «adecuado para los intereses de los mutualistas de Muface y del interés general», con el objetivo de garantizar la asistencia sanitaria del colectivo funcionarial y sus beneficiarios para los próximos años, según informa Ical.

La segunda de las proposiciones que ambas formaciones respaldaron de forma conjunta fue la presentada por el PSOE para instar a la Junta de Castilla y León a lograr un Pacto Autonómico de Lucha contra la Violencia de Género, en un debate en el que la mayoría de los grupos de la oposición criticaron la posición «tibia» del Gobierno castellano y leonés durante la etapa de pacto con Vox, a quienes también se señaló por «romper consensos» al evitar, con su voto negativo, que las Cortes lograran la unanimidad en esta propuesta.

El texto socialista aprobado insta a la Junta a poner en marcha un Pacto Autonómico de Lucha contra la Violencia de Género que «concite el acuerdo de toda la sociedad civil, entidades públicas y privadas, administraciones públicas, empresas, sindicatos y partidos con el objetivo de establecer una hoja de ruta común que permita luchar contra esta violencia en todas sus formas».

Función pública y educación

No obstante, ambas formaciones votaron por separados en dos propuestas con resultados diferentes. El Grupo Popular, junto con los votos de Vox, tumbó en el pleno de las Cortes la moción socialista en la que pedía introducir unos cambios en el anteproyecto de ley de Función Pública, en fase de tramitación, para dar estabilidad a los empleados públicos y limitar los puestos de libre designación, en unas medidas que en opinión de los populares están garantizadas.

Por el contrario, el propio Partido Popular logró, con el voto en contra del PSOE, que las Cortes pidan que el Gobierno cofinancie el 50 por ciento del coste de las plazas del primer ciclo de educación de 0-3 años, implantado en este curso en la Comunidad en su totalidad, mientras que el Grupo Socialista recordó que la enseñanza es una competencia exclusiva autonómica.