El 55 por ciento de los estudiantes de tercero y cuarto curso de ESO en Castilla y León se informa a través de las redes sociales, mientras que solo uno de cada tres recurre a medios de comunicación. Además, según se desprende de una encuesta realizada por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, el 8 por ciento de estos adolescentes lo hace en YouTube y el cinco por ciento restante reconoce no informarse sobre asuntos de actualidad, según recoge Ical.

Esta encuesta, en la que han participado medio millar de alumnos de 34 institutos de la Comunidad, forma parte del programa de alfabetización mediática 'Informados', una iniciativa impulsada por el Colegio de Periodistas de Castilla y León y la Consejería de Educación y que está incluida dentro del Programa de Bienestar Emocional en el ámbito educativo, financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Por su parte, el medio de comunicación más consultado resultó ser la televisión con un 53 por ciento, seguido de la prensa digital con un 21 por ciento. En cuanto a si estarían dispuestos a pagar por recibir información de calidad, sólo el 24 por ciento lo haría, mientras que el 76 por ciento restante afirmó consumir información gratuita, aunque ésta quizás no tuviera la misma calidad que la de pago. Otra de las preguntas que se les hizo fue si consideraban que el periodismo era una buena herramienta para luchar contra la desinformación, contabilizándose que el 73 por ciento de los encuestados piensan que sí sirve para luchar contra la desinformación y los bulos.

En lo concerniente a si en la actualidad se diferenciaba claramente la información de la opinión en los medios de comunicación, el 43 por ciento afirmó que habitualmente se mezclan ambas, con los efectos negativos que ello provoca. Por otro lado, el 56 por ciento considera que los medios de comunicación sí se preocupan de ofrecer información que interesa a los jóvenes y sólo el 14 por ciento opina que los periodistas ejercen a día de hoy el control al poder que deben realizar.

En el apartado dedicado a las 'fake news' únicamente el 27 por ciento acude a los medios de comunicación para contrastar una noticia de la que sospechan que puede ser falsa, el 42 por ciento consulta las redes sociales para intentar descubrir si es cierta o no, el 27 por ciento no se preocupa de contrastarla y el 4 por ciento la comparte con sus contactos sin comprobar si es un bulo o no.

De todos los participantes de 'Informados' encuestados sólo el 21 por ciento ha pensado alguna vez estudiar Periodismo o Comunicación Audiovisual y el 55 por ciento opina que la profesión periodística está muy estereotipada, siendo los estereotipos más habituales que persigue la búsqueda de la verdad, que exige la máxima dedicación y que es vocacional.

El decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga, destacó lo interesante que es "conocer cómo la población más joven ve a los medios de comunicación y cuál es su visión sobre el periodismo, ya que es la mejor manera de detectar en lo que nos estamos equivocando para que prefieran informarse por otros canales y adoptar las medidas necesarias para que sean conscientes de la importancia real del periodismo en una democracia".