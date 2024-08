Nairo Quintana, sangre de guerrero

Nairo Quintana se ha convertido en uno de los protagonistas de la Vuelta a Burgos y no porque la esté dominando como hizo en 2.013 ó 2.014, sino porque el martes sufrió una caída que le ha dejado abrasiones por todo el cuerpo. Pese a todo, el colombiano sigue en carrera y su mente está puesta en llegar de la mejor manera posible a la Vuelta a España. «He tenido que apretar los dientes por el dolor de las heridas. Es duro, pero es lo que nos han enseñado. Es la sangre de guerreros que tenemos y así nos hemos acostumbrado. Intentamos ser profesionales, ayudar al equipo y seguir adelante», comentó tras atravesar la meta a más de cinco minutos y medio de Kuss.

El año anterior se lo pasó en blanco, sin equipo, y aseguró que para él es «una alegría poder rodar».«He corrido mucho años por y para el público y por mi país. Estos son momentos en los que disfruto de la carrera, de los eventos y me emociono cada día que estoy en competición», declaró para posteriormente añadir que su objetivo en esta Vuelta a Burgos es «recuperarse de los golpes».

Una de las preguntas que se repetía en Gumiel de Izán era si Nairo Quintana iba a tomar la salida. El colombiano lo tuvo claro desde el primer momento y completó la etapa. «Desde el martes me han preguntado si quería salir y he visto que son golpes fuertes, pero que no tengo nada roto por lo que quería salir y seguir rodando», indicó.

También habló de lo sucedió en la caída del martes, poco después de que el pelotón dejara atrás Espinosa de los Monteros. «Fue mala suerte», afirmó, aunque también se mostró crítico con la actitud que existe por parte de los ciclistas en cada una de las carreras. «Hemos tenido mucha tensión en el pelotón. A veces tenemos poco cuidado y cada vez menos respeto entre nosotros y eso tendrá que regularse», expuso.

Su mente está puesta en la Vuelta a España, en la que espera mostrar un buen nivel. Sabe que todos los kilómetros que acumule en Burgos le ayudarán «para seguir tomando una buena condición».«Lo que quiero es llegar lo mejor posible para ayudar de la mejor manera a Enric (Mas)», concluyó el escalador de Movistar.