El Ayuntamiento de Miranda prácticamente ha cubierto todas las plazas que aprobó el 2 de abril en su Oferta de Empleo Público (OPE) de 2024. El concejal de Personal, Pablo Gómez, detalla que el Consistorio ha sumado un programador informático, un notificador, un albañil, un jardinero, un psicólogo, un administrativo y cuatro auxiliares. Además, ha sustituido cuatro bajas de larga duración, ha contratado a un administrativo para la Policía Local y ha asignado la plaza de un fontanero fallecido el año pasado. Como resumen, el edil recopila las 16 personas que han fortalecido la plantilla, aunque reconoce que todos han entrado «de manera interina», ya que los procedimientos se han completado a través de las bolsas de empleo, lo que «dentro de la lentitud te da cierta rapidez para que haya servicios que no se queden sin reforzar», sostiene.

Gómez recuerda que en paralelo, el Consistorio afronta un proceso para estabilizar 54 puestos, en una actualización que debe estar resuelta antes del 31 de diciembre. Aun así, su departamento ha utilizado esta figura y si bien considera que «lo ideal es que entren de una manera estable, ya he dicho en alguna ocasión que la interinidad no va a desaparecer porque hasta cierto punto es necesaria», defiende el responsable del PSOE. Como previsión, avanza que cuando resuelva la asignación actual, «tendremos que ir sacando aquellos puestos que a día de hoy estén cubiertos por personas que no tienen su plaza fija», predice.

El concejal indica que la oferta de 2024 resultaba necesaria para la cobertura de las vacantes, porque «ahora mismo con la reforma laboral si no tienes una plaza dentro de una OPE no puedes cubrirla con nadie». Gómez detalla que queda por conseguir en esta convocatoria una de las cinco auxiliares administrativas, «que está reservada para personas con discapacidad y no había dentro de la bolsa de empleo ninguna con este requisito».Además, menciona los cinco agentes de Policía Local que se lograrán gracias al proceso que gestiona la Junta y «nos faltaría un agente tributario por conseguir», reconoce.

Precisamente, el departamento de recaudación ha sido uno de los más fortalecidos con varias administrativas. Aun así, y aunque Gómez ensalza lo realizado, añade que «este jueves presentamos las bases del concurso especial para la jefatura del departamento de Tributos», por lo que espera tener pronto esta área cubierta al completo.

Entre las 16 personas contratadas, no hay ninguna para la Casa de Cultura o la biblioteca Cervantes, donde su concejal Carlos Diez ha confesado en alguna ocasión la necesidad de refuerzos. En este sentido, Gómez asume que «entiendo que haya gente a la que le gustaría que fuéramos más ágiles, pero el propio procedimiento hace que no sea tan rápido como nos gustaría». Por ahora, este año ha buscado sustitutos para dos bajas de larga duración de conserjes y otras tantas de enterradores. Para completar la lista, recuerda al administrativo para la Policía Local de una OPE anterior y la plaza de fontanero.