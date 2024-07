Chapuzones solidarios con la esclerosis múltiple

El deporte en las piscinas de El Plantío tiene hoy un objetivo solidario. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Burgos (Afaem) se ha sumado a la 19 edición de la campaña 'Mójate', que tiene como objetivo visibilizar esta enfermedad neurodegenerativa. Los bañistas pueden participar inscribiéndose en las mesas situadas en las dos piscinas de 11 a 21 horas y realizando unos largos que serán contabilizados en un recuento nacional. También se ha organizado un puesto de venta con toallas, camisetas y otros productos, cuya recaudación irá destinada a la investigación y financiación de servicios para los afectados. César Barriada, concejal de Deportes, y Milagros del Campo, concejala de Sanidad y Servicios Sociales, ya han acudido a la cita y se han dado un chapuzón para «dar visibilidad a una asociación que trabaja los 365 días del año quitando miedos y ayudando en la fase de recuperación».

La esclerosis múltiple es una afección no hereditaria ni mortal que afecta a unas 800 personas en la provincia, aunque es difícil obtener una cifra concreta porque mucha gente no está registrada o no toma medicación. La edad de diagnóstico está entre los 20 y los 40 años, pero hay casos en edad pediátrica. Afaem cuenta con un espacio en el centro sociosanitario Graciliano Urbaneja. La trabajadora social de Afaem, Elena Gallardo, señala que «el gimnasio tiene solo tres camillas con tres fisioterapeutas, no hacemos nada sin espacio, dinero ni personal». Se trata de una enfermedad sin cura y con un abanico muy amplio de perfiles y síntomas. Como la atención recibida en la Seguridad Social se centra en la medicación, la asociación cumple una labor importante de servicios psicológicos, neurológicos, de rehabilitación y de financiación para los tratamientos.

Paula Perdigones es una de las voluntarias de la campaña y lleva desde primera hora en El Plantío. Tiene 25 años y fue diagnosticada a los 17. Hoy puede realizar su día a día de forma relativamente normal, aunque reconoce que el inicio no fue fácil para ella ni para su familia.«Es importante darte cuenta que no estás sola, que hay gente viviendo lo mismo y charlar con otros tranquiliza mucho» asegura animando a estas personas a acudir a la asociación, «salir del armario y mostrar las dificultades que se pasan en el día a día». Paula considera que hay mucha incomprensión y confusión respecto a la enfermedad y agradece la visibilidad en las redes sociales y en campañas como esta.