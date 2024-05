'Anora', del estadounidense Sean Baker, fue la triunfadora de la 77 edición del Festival de Cannes, en la que 'Emilia Pérez', el musical sobre un narco mexicano de Jacques Audiar se hizo con el Premio del Jurado y con el de interpretación femenina para todas sus actrices.

La española Karla Sofía Gascón, la dominicana Zoe Saldaña, la estadounidense Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz componen el reparto de esta original película de Audiard que se centra en la figura de un narco mexicano que transiciona a mujer.

Y los dos papeles los interpreta la española Gascón, una actriz trans más conocida en México que en España y que fue la encargada de recoger el premio en nombre de sus compañeras, ausentes de la ceremonia de clausura del festival.

'Anora', Palma de Oro en Cannes - Foto: Sarah MeyssonnierDos premios para 'Emilia Pérez', una de las películas que más han gustado en esta edición de Cannes junto a la ganadora de la Palma de Oro, una divertida historia sorbe trabajadoras sexuales con una gran interpretación de Mikey Madison.

Madison es Ani, una joven bailarina erótica y escort ocasional que se casa con el hijo de un oligarca ruso. Una historia caótica pero también con un importante transfondo social que le valió a Baker la Palma de Oro, que recogió de manos de George Lucas.

"Esta Palma de Oro es lo que llevo soñando desde hace 40 años, no sé lo que voy a hacer el resto de mi vida", dijo emocionado Baker, que aseguró que seguirá "luchando para que el cine siga vivo". Y que dedicó el premio a todos los trabajadores del sexo del mundo.

Una Palma de Oro muy bien recibida, aunque la favorita era 'The seed of the sacred fig', de Mohammad Rasoulof, una durísima crítica a la falta de libertad en Irán por parte de un cineasta que ha huido de su país para no enfrentarse a una condena de ocho años de cárcel por un delito de "colusión con la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país" a través de sus películas y documentales.

Rasoulof se tuvo que conformar con el Premio Especial del Jurado, que el realizador recibió emocionado y dedicó a los miembros de su equipo, "retenidos y bajo la presión de los servicios secretos de la República Islámica".

"No permitan que la República Islámica trate así a los iraníes", clamó el realizador.

El Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia del palmarés fue para 'All we imagine as light', una historia de sororidad de la india Payal Kapadia, la primera en competición de Cannes de este país en 30 años.

La mejor dirección fue considerada la del portugués Miguel Gomes por la delicada 'Grand Tour', una película que mezcla ficción y documental, blanco y negro y color, para contar el pasado y presente de Asia.

El de mejor guion para la francesa Coralie Fargeat, por 'The Substance', una película gore mu bien recibida en Cannes y con una actuación destacada de Demi Moore.

Y el de mejor actor para el estadounidense Jesse Plemons, por 'Kind of Kindness', de Yorgos Lanthimos, tres historias independientes con las que el director griego regresa a su universo retorcido y descarnado.