La pista multideportiva de la glorieta Rosales, que se estrenó a principios de año, continúa cerrada. Esta medida se decretó en abril por precaución, al detectar que las canastas y porterías que se habían instalado "no estaban en condiciones", como explica la concejala de Deportes, Belén Esteban.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento reclamó a la empresa adjudicataria, que había subcontratado esta parte. Ahora, una vez resueltos los trámites burocráticos, sólo falta que la compañía reponga todo el material, que "está en garantía", como subraya la edil.

El problema es que no recibirán las nuevas porterías y canastas hasta dentro de tres semanas, prácticamente cuando acaba el curso escolar. Así que en la Concejalía de Deportes barajan dos situaciones. Por un lado, han consultado si sería posible colocar las porterías homologadas con las que cuentan en este departamento mientras llegan las de sustitución. Y, en caso de no recibir el visto bueno, se plantean cubrir los ganchos de las porterías que sobresalen del suelo y "abrir la cancha aunque no tenga material para que se pueda usar" ya que, como admite Esteban, "después de tanto tiempo cerrada, ya está bien".

Este problema con la pista ha surgido sólo cuatro meses después de que se remodelase toda la glorieta, unas obras que, a su vez, sufrieron un retraso de varios meses.