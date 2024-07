Ubisoft retrasa Rainbow Six y The Division para móviles

Ubisoft ha anunciado que retrasará unos meses más de lo previsto el lanzamiento de los juegos para móviles Rainbow Six y The Division Resurgence porque el equipo que los está desarrollando necesita tiempo para "cumplir con las expectativas" de los jugadores.

La compañía ha dado a conocer esta prórroga en la presentación de su último informe de ganancias, donde ha adelantado que ya no se espera que ambos títulos -pertenecientes a dos de las franquicias derivadas de Tom Clancy, debuten en su actual año fiscal-, que finaliza el 31 de marzo del año que viene.

Ubisoft ha dicho que el primer trimestre de este año fiscal ha estado marcado por un fuerte crecimiento de los días de sesión del 15 por ciento en consolas y PC, que ha estado impulsado "principalmente" por los juegos como servicio (GaaS, por sus siglas en inglés).

De parte de XDefiant, la desarrolladora ha comentado que "ha tenido un comienzo alentador", mientras que Rainbow Six Siege "comenzó el año con un sólido desempeño", tal y como recoge este informe.

De cara a nuevos lanzamientos para el resto del año fiscal, Ubisoft ha indicado que publicará Assassin's Creed: Shadows y Star Wars Outlaws, que en principio llegará el 30 de agosto, antes de que finalice. Sin embargo, "no se espera" que suceda lo mismo con los juegos Rainbow Six Mobile -que se esperaba que llegara en 2022- y The Division Resurgence, también previsto para finales del año pasado.

El retraso de su publicación se debe a que los equipos de desarrollo "se están tomando el tiempo necesario para garantizar que estas experiencias cumplan con las expectativas" de los jugadores.

Para ello, quienes trabajan en estos títulos están optimizando los indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) "en el contexto de un mercado exigente pero muy grande", según este informe de resultados.