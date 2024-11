La construcción de un recinto ferial en Miranda aparece como uno de los principales retos para la ciudad. El Ayuntamiento lo incluyó en su agenda tras las quejas vecinales en el barrio de Anduva, por el ruido de las fiestas patronales debido a los conciertos y las txoznas. En marzo, responsables municipales transmitieron a los residentes la voluntad de estudiar el proyecto y meses después de aquello, habilitar un espacio se incluye como uno de los puntos del Presupuesto de 2025. Así lo explican desde varios departamentos implicados, donde también buscan ayudas europeas. La concejala de Fiestas, Montserrat Cantera, remarca que pretenden «dar los primeros pasos en 2025», aunque antes de resolver otras cuestiones como la financiación, el Consistorio debe comprar suelo, porque en la zona elegida entre la avenida Europa y el Polideportivo la administración local carece de terreno disponible.

Así lo admite Cantera y el concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, reconoce que «no estamos encontrando parcelas municipales», lo que incrementa una dificultad a un proyecto en el que hay que añadir una piedra en el camino. Por lo tanto, la primera duda por despejar pasa por encontrar una localización, que además debe ser amplía «para que entre tanta gente como ocurre ahora en la calle Cantabria, aunque hay que tener en cuenta el condicionante de negociar para adquirir un terreno privado», puntualiza Cantera. La responsable de la organización de las fiestas patronales aclara que en cualquier caso «ahí se harían los grandes conciertos y también se ubicarían las txoznas».

Ambos asumen que el mejor punto para colocar el nuevo espacio debe encontrarse en la PR-1, en un área de expansión de Miranda, en la que se han fijado en todo momento. «La ubicación debe reunir una serie de condiciones», detalla Ubieto, quien repara en que «no debe estar muy alejado del centro para que sea lo más accesible posible, pero también debe causar las menores molestias», concluye. A este aspecto, hay que añadir la parte técnica, ya que «debe tener acceso a todos los suministros, es decir, el saneamiento, el abastecimiento y la luz», manifiesta el responsable de Urbanismo, cuyo departamento peina la zona con el afán de hallar la mejor posición.

Otro de los puntos por resolver está en la financiación del propio recinto ferial. En los despachos municipales indican que no hay un cálculo oficial de lo que puede costar, aunque asumen que la inversión tendrá cierta envergadura, que tendrá más o menos ceros según la ambición con la que presenten el proyecto. En eso, jugará un papel determinante la aparición o no de una financiación externa, con el foco puesto en Europa, aunque Ubieto asume que por ahora no han encontrado ninguna línea donde encuadrarlo, aunque desde Miranda también se ha demandado la implicación de la Junta de Castilla y León.

Tanto Ubieto como Cantera se muestran partidarios de incluir alguna partida en las cuentas del próximo año, para por lo menos encauzar la ejecución. Aun así, los dos reflexionan sobre la necesidad de negociar el Presupuesto en el seno del equipo de gobierno, con el PSOE y la dupla IU-Podemos, por lo que el desarrollo precisa que se encuentre un punto de unión entre los tres partidos implicados.

Posicionamiento. Los grupos del equipo de gobierno negocian qué aspectos incluir en las cuentas del próximo ejercicio, aunque el concejal de Urbanismo y líder de IU transmitió en junio a este medio que la construcción del recinto ferial debe contemplarse como uno de los retos para 2025. En el PSOE, Cantera lo asume y el propio Partido Popular como principal formación de la oposición ha colocado a espacio como uno de los grandes objetivos de ciudad y así lo transmitió en su propuesta.