La dinámica negativa del Burgos CF sigue engordando y ya son siete los partidos en los que el equipo no logra la victoria. Los números continúan disminuyendo y de 21 puntos posibles ha sumado 2, por lo que la escuadra blanquinegra necesita poner fin a esta situación cuanto antes. Aunque el calendario que ahora le llega no parece el más adecuado para revertir este tipo de trayectorias. Las cuatro próximas jornadas el conjunto de Luis Miguel Ramis se medirá a equipos con un enorme potencial y además tres de ellos se encuentran en un gran momento.

Sporting de Gijón, Racing de Santander, Eibar y Levante aguardan al Burgos en un futuro cercano y pondrán a prueba el poder de reacción del combinado castellano. Son cuatro de los nombres propios de la categoría y supondrán un duro reto para los burgalesistas, que necesitan variar el rumbo si no quieren que las circunstancias se compliquen aún más.

Si algo destaca en la Liga Hypermotion es la enorme igualdad que existe entre todos los equipos y es obvio que el Burgos tendrá opciones reales de conseguir la victoria ante cualquiera de sus adversarios. Se encontrará en el camino con equipos que están llamados a luchar por lo máximo, por lo que su nivel deberá ser alto si quiere enderezar su camino liguero.

Uno de los datos que llaman al optimismo es que desde su regreso a Segunda el Burgos se ha mostrado competitivo contra este tipo de adversarios. Los denominados grandes no se le dan mal a los blanquinegros, sobre todo en casa.

Su primera piedra de toque llega este domingo ante el Sporting, que, al revés que el Burgos, atraviesa su mejor momento del curso. Ha sumado 16 de los 21 últimos puntos y se ha encaramado a la tercera plaza. Llegará a El Plantío con la flecha para arriba y con la intención de pescar en río revuelto.

Después, el sábado 16 de noviembre, será el turno para el líder, un Racing de Santander que se está mostrando intratable.El choque se disputará en El Sardinero, aunque los números dicen que es un equipo más peligroso como visitante -ha ganado todos los partidos a domicilio-.En estos momentos es el enemigo a batir y el conjunto más fuerte de la competición.

El que no ha comenzado bien ha sido el Eibar, que no está cumpliendo con las expectativas que generó en el inicio liguero.El choque contra los armeros será enEl Plantío el 23 de noviembre. Pese a no estar bien, el conjunto de Ipurua es uno de los más poderosos de Segunda.

El particular 'Tourmalet' del Burgos CF finalizará el fin de semana del 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Ciudad de Valencia ante el Levante, quinto pese a tener un partido menos que el resto de sus rivales directos.