En marzo de 2023, mes arriba mes abajo, deberían haberse estrenado los primeros kilómetros de A-12 en territorio burgalés. El inicio de la construcción del tramo entre Santo Domingo de la Calzada, en tierras riojanas, y Villamayor del Río, en tierras castellanas, tal y como ha reconocido el Gobierno en numerosas ocasiones, se produjo en marzo de 2020. Con un plazo de ejecución de 36 meses -tres años- este segmento de 14,1 kilómetros de autovía a Logroño tendrían que ser ya realidad palpable.

Sin embargo nada de eso es actualmente verdad, ya que las obras continúan en marcha. Los senadores del PP por Burgos demandaron hace unas semanas al Gobierno las previsiones acerca de su conclusión y puesta en servicio. Y he aquí que la contestación del Estado no ha podido sembrar más dudas. «Actualmente se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las obras de la 'Autovía A-12, del Camino de Santiago. Tramo: Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río', no siendo posible en estos momentos concretar la fecha prevista de puesta en servicio de las mismas», reza la respuesta otorgada a los políticos de la provincia.

A pesar de la indefinición que muestran desde el Ejecutivo central, los Presupuestos Generales del Estado del 2023 -para este curso se encuentran prorrogados- ya dejan entrever que la construcción se irá, al menos, hasta 2025. Y es que para este tramo el Ministerio reservó partida económica tanto para 2024 (30,4 millones) como para el ejercicio siguiente (19,1 millones). La UTE adjudicataria solicitó un modificado en junio de 2022 alegando falta de préstamos (material), principalmente tierra y cal, para inyectar en los múltiples terraplenes, desmontes o rellenos que se debían acometer. La redacción del mismo por parte de Transportes se demoró lo que no está escrito, mientras que el proceso de expropiaciones, al afectar a parcelas de dos regiones distintas (La Rioja y Castilla y León) también se dilató más de lo esperado.

Sin noticias. Aunque los trabajos de ejecución nunca se llegaron a detener, sí que se prolongarán más de lo estimado en un primer momento. El Ministerio nunca ha reconocido hasta cuándo, por mucho que este periódico se lo haya preguntado, pero fuentes de la UTE que ejecuta los trabajos confirmaron a Diario de Burgos que no será hasta la primavera de 2025 -siendo moderadamente optimistas- cuando concluya de manera definitiva la construcción del tramo. Fecha que cuadra a la perfección con las previsiones que maneja el Gobierno y que 'desvela' vía Presupuestos Generales del Estado 2023.

Además del plazo, el montante económico también ha crecido: de los 72,4 millones por los que se asignó el tramo a finales del año 2019 -frente a los 97,7 en los que se presupuestó- serán finalmente 86, alrededor de 14 más.

La procuradora del PP por Burgos, Inmaculada Ranedo, reclamó este miércoles al Gobierno central novedades sobre esta y el resto de infraestructuras pendientes: A-11, A-73, Tren Directo o AVE a Vitoria son algunas de estas demandas históricas.