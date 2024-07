Carolina Marín: "Seguramente sean mis últimos Juegos"

La jugadora de bádminton Carolina Marín, medalla de oro en Río 2016, ha dicho este martes que los Juegos Olímpicos de París 2024 serán "seguramente" sus últimas olimpiadas, por lo que espera disfrutar de una competición para la que se ha preparado tanto física como mentalmente.

"Me encuentro en muy buen estado de forma, acabo de volver de tres semanas de concentración en Sierra Nevada, donde hemos tenido entrenamientos muy intensos tanto física como mentalmente, que es lo que más quiero prepararme", ha explicado en una entrevista con la Agencia EFE en un evento de Toyota.

Marín ha reconocido que el nivel de dificultad ha aumentado porque se enfrentará a jugadoras con ocho y nueve años menos que ella, pero "la parte positiva" es que se ve con mayor madurez y experiencia.

La triple campeona del mundo y actual campeona europea ha participado hoy junto a Niko Shera, Eva Moral, Martín de la Puente, Ray Zapata y Desirée Vila en un evento de despedida organizado por Toyota España de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Estos seis atletas y paratletas son los embajadores olímpicos de la firma automovilística y todos han coincidido en que es muy positivo para ellos contar con este apoyo "en los buenos y en los malos momentos", al mismo tiempo que se apoyan entre sí para transmitir sus experiencias deportivas.

De vuelta a la preparación olímpica, otro medallista olímpico como Ray Zapata se ha mostrado con "mucha energía e ilusión" en sus terceras Olimpiadas, con la ambición de "disfrutar y mejorar" para estar en lo más alto en la disciplina de suelo de gimnasia artística y exprimir "esa pequeña posibilidad del potro".

Por su parte, el judoca Niko Shera es otro de los que busca en París mejorar su resultado olímpico -finalizó en séptima posición en la categoría de -90kg-, en especial tras la grave lesión de rodilla sufrida a finales de 2022.

"La verdad que este año no ha podido ser mejor, he tenido cuatro competiciones y cuatro buenos resultados. Una cosa es entrenar y otra cosa es demostrarlo y lo hemos logrado", ha dicho a EFE para mantener la prudencia ante posibles resultados: "No quiero hablar por adelantado, el objetivo es ser campeón olímpico, pero hay que demostrarlo allí".

En la capital francesa, la paratriatleta Eva Moral quiere disfrutar de la experiencia adquirida con el bronce en Tokio, aunque aquí tendrán un aliciente más con la presencia del público. "Ahora sí que viene la familia y los amigos, lo que te da la motivación, pero también una responsabilidad para que salga una carrera bonita", ha apuntado.

Mismas sensaciones que comparte Desirée Vila, atleta paralímpica de salto de longitud, quien ha reconocido que "siempre unos Juegos son palabras mayores", por lo que tratará de lograr su mejor marca personal.

La XXXIII edición de los Juegos Olímpicos de verano se celebrarán en París, del 26 de julio al 11 de agosto, seguida de la XVII edición de los Juegos Paralímpicos, del 28 de agosto al 8 de septiembre, y en ambas competiciones Toyota, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, se encargará de la movilidad y será uno de los patrocinadores oficiales.