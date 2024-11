Los Reyes Magos ya han confirmado que una de sus principales paradas estará en el Valle de Valdelucio y, aunque todavía quedan unas cuantas semanas para dar la bienvenida a la Navidad, ya avanzan con los preparativos para que todos los niños de esta zona de la provincia burgalesa reciban un gran regalo. Sus Majestades de Oriente no tendrán que romperse demasiado la cabeza y se lo pondrán más fácil que en ningún otro sitio, ya que solo deberán repartir los cheques de 300 euros que el Ayuntamiento pone en marcha con el fin de 'premiar' a todos aquellos que están aquí empadronados.

«Soy partidario siempre de gastarlo en los niños, me hace ilusión verles y me gusta la medida», defiende el alcalde, Fernando del Olmo. Así, cada año se reparten bonos de 300 euros por Reyes a aquellos que tienen hasta 13 años para que lo gasten en ropa, juguetes y otras necesidades. «Hace años realizábamos aquí unas cabalgatas enormes, venía mucha gente de otros sitios y teníamos que dar hasta 150 regalos. Pero nos dimos cuenta de que cada vez acudían más y se lo entregábamos a personas que no tenían nada que ver con el Valle, por lo que hemos decidido dar más dinero a los de aquí», dice, que menciona que el año pasado ya apostaron por ir buscando a los vecinos de las pedanías en una especie de tren turístico para que vieran la cabalgata en Quintanas.

Uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento se centra en ofrecer el mayor número de facilidades para poder vivir en los pueblos del Valle de Valdelucio, que incluye a Barrio-Lucio, Corralejo, Escuderos, Fuencaliente de Lucio, La Riba de Valdelucio, Llanillo, Mundilla, Paul, Pedrosa de Valdelucio, Quintanas de Valdelucio, Renedo de la Escalera, Solanas de Valdelucio y Villaescobedo. Por ello, también se ofrecen ayudas por nacimiento y para todos los estudiantes.

La ordenanza municipal reguladora de las ayudas escolares contempla el apoyo económico a los alumnos de distintos niveles educativos hasta los 25 años. Para poder resultar beneficiario el alumno tiene que estar matriculado en Educación Infantil, Primaria, Secundaria o Bachillerato en centros de enseñanza públicos, concertados o privados. Además, podrán ser beneficiarios los alumnos que cursen estudios de Formación Profesional o estudios universitarios en cualquier tipo de centro. El alumno y, al menos, uno de los padres deben estar empadronados en este municipio burgalés.

Los gastos subvencionables -de hasta 300 euros- para Infantil, Primaria y Secundaria incluyen la compra de material escolar, papelería, de manualidades, la adquisición de material y equipamiento deportivo, el transporte, las cuotas de actividades extraescolares y la matrícula del curso lectivo. Mientras, para quienes estén en Bachillerato, en Ciclos Formativos o en la Universidad la cuantía irá de 350 a 400 euros para matrícula, libros, material y residencia.

Por otro lado, con el objetivo de «fomentar la natalidad» en el municipio y apoyar a la familia «en aras de asegurar su protección social y económica» cuentan con ayudas de 500 euros para todos aquellos que deciden ser padres. De este modo, serán beneficiarios de las subvenciones los progenitores -ya sean casados, parejas de hecho o familias monoparentales que tenga hijos- y los adoptantes de niños menores de 3 años. Entre los requisitos están que uno de los progenitores -al menos- debe llevar residiendo allí al menos 24 meses, que el recién nacido debe ser empadronado por primera vez en este Ayuntamiento y convivir con los solicitantes en el mismo domicilio y que sigan viviendo en el pueblo durante otros 6 meses como mínimo. «Tampoco arreglas nada con ese dinero, pero a las familias las puede venir bien», comenta el regidor.