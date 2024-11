El TH Trucks tiene todo listo para afrontar el Dakar 2025, que se disputará a partir del próximo 3 de enero en Arabia Saudí. La formación burgalesa, que se ha aliado con la italiana RTeam, superará el centenar de integrantes en el equipo y alrededor de una treintena de ellos serán de Burgos.

Un total de 45 vehículos: 25 de carrera, 14 de ellos clásicos; 7 camiones y 4 SSV movilizará el TH Trucks. Además, irán 9 camiones de asistencia, 4 trailers y 7 coches de apoyo logístico y prensa. Todos están listos para embarcar en el puerto de Barcelona el próximo sábado con destino a Arabia Saudí.

Se trata, sin duda, de un desafío mayúsculo para el TH Trucks de Alberto Herrero. Nunca antes había movido tantos vehículos ni tanto personal, pero el burgalés vivirá su decimoquinta experiencia en el Dakar y durante la presentación del equipo aseguró que está todo preparado para que vaya según lo previsto: «Hay mucho más trabajo este año porque hay más vehículos. Se espera un Dakar muy competitivo y con unas zonas muy duras para romper los vehículos en las primeras etapas. Espero que todo salga perfecto».

El trabajo durante estos meses ha sido intenso y todavía queda por dar el último remate antes de afrontar el que será el decimoquinto Dakar para Herrero. «El primero vas con una ilusión terrible sin saber adónde vas, el segundo piensas las cosas que hiciste bien y las que puedes mejorar, y ahora ya vas diciendo que tiene que salir perfecto», comenta el burgalés.

Susana Hernando, directora del equipo, no se subirá al camión en 2025, sino que se encargará de coordinar todo desde el 'vivac', un trabajo de mucha responsabilidad en el que lleva meses trabajando. Hay que coordinar los vuelos de los pilotos de distintas nacionalidades, licencias y todo el papeleo para que no falte nada a la hora de la verdad. «Es un trabajo duro y a nivel administrativo se complica más aún. Nos lleva meses prepararlo para no tener sorpresas de última hora», explica Hernando, que siente orgullo del crecimiento de TH Trucks año tras año. «Aparte de dar asistencia a nuestros propios coches, equipos como el de Carlos Sainz o Nani Roma han confiado esa labor en nosotros y estamos muy orgullosos», concluyó.