Gómez critica la "moralina machista" del PP con el aborto

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, criticó hoy la "moralina clasista, machista y barata" del PP con el aborto, ya que denunció las mujeres de Castilla y León no pueden acceder a esta prestación en los centros públicos y se tienen que desplazar "cientos de kilómetros", mientras el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, le pidió que abandone la "demagogia" y la "manipulación", puesto que defendió la interrupción voluntaria del embarazo se ofrece cumpliendo lo establecido por la ley.

En la sesión de control del pleno de las Cortes, Gómez Urbán preguntó al titular de Sanidad por los "obstáculos" con los que se encuentran las castellanas y leonesas que quieren proceder a la interrupción voluntaria de su embarazo, a lo que el consejero le precisó que la ley permite que se practique en un centro público o privado, así como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Además, apuntó que el registro sigue pendiente de su aprobación por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"Sabe que eso no es verdad", dijo Gómez Urbán que aseguró que las castellanas y leonesas que quieren interrumpir su embarazo no lo pueden hacer porque incumplen la ley tanto la de 2010 como la 2023, porque no se garantiza en un centro público de referencia, sólo en la provincia de Burgos. También, denunció que la externalización de este servicio cuesta un millón de euros a la Junta y se preguntó cuantos médicos se podrían contratar con ese dinero.

A su juicio, es que al PP "no les gusta" el derecho de las mujeres sobre su maternidad y su cuerpo y como ejemplo citó el recurso a la ley de José Luis Rodríguez Zapatero y el protocolo de 2023, el "más infame de la historia", porque suponía un "acoso institucional" contras las mujeres. Por ello, aseguró que el PSOE blindará en la Constitución este derecho. "Lo haremos a pesar de ustedes, cuando el PSOE gobierna, se blindan los derechos de las mujeres", dijo.

Por su parte, el consejero de Sanidad aseguró que la procuradora estaba "desfasada", porque, aseguró, son cuatro hospitales los que ofrecen la prestación y señaló que los socialistas exigen en Castilla y León lo que son "incapaces" de hacer donde gobiernan, como en Castilla-La Mancha o Asturias. Por ello, censuró que intente hacerles "comulgar con ruedas de molino".