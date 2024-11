El Cross Internacional de Itálica, que tendrá lugar en tierras sevillanas este mismo domingo y que actuará a su vez como Campeonato de España de clubes, dictaminará qué atletas representarán a la selección española en el Campeonato de Europa de campo a través que acogerá la ciudad turca de Antalya el 8 de diciembre. Y varios son los burgaleses que competirán este fin de semana con el fin de conseguir unos buenos resultados que les permitan acudir a la esperada cita continental.

Cristina Ruiz y Pablo Sánchez intentarán colarse entre las primeras posiciones de las carreras absolutas para poder llamar la atención del seleccionador nacional, Pepe Peiró, mientras que el arandino Rubén Álvarez, atleta del Universidad de Burgos, tiene ante sí su última oportunidad en la categoría sub-23, de la cual se quiere despedir participando en el Europeo. Se ha preparado a conciencia para ello, no como un Dani Arce que sí que acudirá al Cross de Itálica pero que no tiene aspiraciones más allá de disfrutar compitiendo en un momento de la temporada en el que está concentrado en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada.

Serán seis los atletas que representen a España en Turquía por cada sexo y categoría (sub-20, sub-23 y absoluto) y. según los criterios oficiales publicados por laFederación Española de Atletismo, los tres primeros clasificados del Cross de Itálica serán los que consigan su billete de manera directa para el Campeonato de Europa.

Los otros tres nombres de cada equipo quedarán pendiente de la decisión del seleccionador, por lo que Cristina Ruiz, Pablo Sánchez y Rubén Álvarez tienen como objetivo terminar en el podio de sus respectivas carreras con el fin de obtener un billete directo a Turquía.

«Desde el Cross de Atapuerca no he competido. He estado preparándome a conciencia y en estas dos semanas la verdad es que los entrenamientos han ido muy bien. Puedo pelear por todo porque me siento mejor que nunca», confiesa Rubén Álvarez, que viaja hoy a Sevilla y que se muestra tan ambicioso como una Cristina Ruiz que sabe que «tendría muchas opciones si soy una de las seis primeras, como ya pasó en Atapuerca».

Quien no acudirá a la cita es Lidia Campo, que aunque participó en el Cross de Atapuerca cosechando grandes sensaciones, tiene como meta el Europeo de ruta.