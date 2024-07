No han sido pocos los gastos que han tenido que asumir muchos propietarios en los últimos años, especialmente los que viven en comunidades con calefacción central y edificios sometidos a mejoras de eficiencia energética. Subidas de precios y derramas que muchos no han podido asumir, así que han tirado por el camino del medio: dejar de pagar las cuotas. El resto, por supuesto, no ha tenido más remedio que acudir a la vía judicial para poder cobrar. Esta ha sido una de las principales razones para que los monitorios o reclamaciones por deudas en los juzgados se hayan disparado en el primer trimestre del año. Un crecimiento provocado también por débitos a microcréditos con condiciones leoninas y la incertidumbre provocada por la modificación de la ley de enjuiciamiento civil.

Los datos sobre la crisis en los juzgados facilitados por el Consejo General del Poder Judicial reflejan que en el primer trimestre del año se ingresaron 1.801 monitorios por deudas en los diferentes órganos civiles burgaleses. Son 600 más que el ejercicio anterior, lo que supone un repunte del 50% con respecto al periodo entre enero y marzo de 2023, si bien prácticamente se han duplicado desde que terminó la pandemia.

Los monitorios son procedimientos que se inventaron hace unos años para reclamar una deuda a nivel judicial de manera más rápida y eficaz, pues no es necesario letrado ni procurador. Sin embargo, tal y como explica el abogado Francisco Fiol, del despacho BKETL Global, no está funcionando de la manera que se preveía, pues son muy pocos los procedimientos que se resuelven por esta vía. «Al final, la mayoría terminan en un procedimiento civil», explica.

Sobre las razones a este incremento, Fiol no se atreve a dar una explicación concreta, pero sí que admite que en los últimos años han presentado numerosos procedimientos por reclamación de deudas. «Hemos tenido una casuística variada, por contratos con eléctricas, por microcréditos y también por impagos en comunidades de vecinos», explica.

Esta última problemática, la de las deudas en comunidades de propietarios, es sin duda la que más destaca otra abogada, Lucía Echevarrieta. «Los monitorios por este tipo de reclamaciones es lo que más hemos visto aumentar, no especialmente este año, pero sí tras la pandemia», indica. A su juicio, el espectacular incremento del primer trimestre de 2024 puede ser un reflejo de una situación que se arrastra durante todo este tiempo. «Al final, entre que las juntas de vecinos se deciden, se prepara el procedimiento y demás, pasan unos meses y puede que ahora estén entrando muchas juntas», puntualiza.

