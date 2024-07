La doble lucha contra la metástasis

Costearse los tratamientos contra las enfermedades graves es una dura problemática presente en muchas partes del mundo, incluida España. En ocasiones, el precio de estos procesos o los medicamentos no están al alcance de los bolsillos de todos los ciudadanos, haciendo todavía más angustiosa la situación que atraviesan muchos enfermos. Uno de los colectivos más afectados es el sexo femenino. Sin ir más lejos, 18 mujeres mueren cada día por cáncer de mama metastásico en nuestro país y 6.500 fallecen al año. Nuevos fármacos, como Enhertu y Trodelvy, ofrecen buenas perspectivas y años de supervivencia, pero Sanidad no los financia y no todas las pacientes pueden permitirse pagar 5.500 euros por un ciclo de 21 días.

«Nos morimos por no poder pagar medicamentos innovadores que están autorizados y financiados en 16 países de Europa». Así lo indica Victoria Rodrigo, de 42 años y con cáncer de mama desde los 37, que progresó a metastásico hace tres años y que hoy afecta a pulmones, esternón e hígado.

El pasado 19 de junio, la financiación del medicamento que mantiene vivas a estas mujeres no fue aprobada por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos a pesar de contar con el beneplácito de Bruselas. A partir de ese día, las enfermas de cáncer de mama metastásico emprendieron una lucha para tener visibilidad y lanzaron un vídeo en el que trasladaron un mensaje contundente al Ministerio: «Nos morimos».

Pero esto puede evitarse porque existen medicamentos que «añaden vida a la vida» y, en esa espera, puede surgir un ensayo o un tratamiento que consiga hacer realidad el mayor deseo de estas pacientes: cronificar la enfermedad. No obstante, Victoria reconoce que hay compañeras que se han muerto porque no han podido asumir el coste de un fármaco que llega a suponer 93.500 euros al año, el coste total de 17 ciclos de 21 días cada uno.

«La medicación tiene unos costes inasumibles así que no sé durante cuanto tiempo podré pagármelo». Lo dice Victoria, que dispone de un seguro privado que, de momento, se hace cargo del fármaco, pero le consta que esto no durará siempre y teme ser excluida cuando la compañía decida que no supone un beneficio económico. Hasta ahora ha podido disponer de Enhertu, un tratamiento monoclonal que, al igual que Trodelvy, va directo al tumor y no afecta a otras partes. Son métodos novedosos, que dan una supervivencia media de 23 meses.

Esta paciente insiste en que no se entiende que estos dos medicamentos estén autorizados para un grupo pequeño de pacientes y no se abra para todos. «Enhertu está financiado en España para un tipo de tumor metastásico de mama que afecta a un 15 por ciento. ¿Qué pasa con el 85% restante?. Es un tratamiento que funciona con todos los enfermos; por qué no se aprueba para todos es algo a lo que Sanidad no contesta. La respuesta de los afectados es que les sale demasiado caro», sostiene Victoria.

"Es una inmoralidad"

Raquel, otra paciente con cáncer de mama metastásico, asegura que la parte positiva es que el fármaco le ha devuelto calidad de vida, pero no sabe cuánto tiempo será efectivo «si tres años o tres meses». «Lo increíble es que muchas mujeres no pueden pagarlo. Es una inmoralidad» reconoce.

Por el momento, estas mujeres ya han superado las 108.000 firmas en Change.org, donde han publicado una petición a Sanidad para que «apruebe ya esta medicación».