Cuenta atrás para que la Casa de Asociaciones de Belorado pueda terminar al fin la reforma integral a la que se somete desde hace meses. El Pleno del Ayuntamiento de la villa beliforana ha dado el visto bueno a una segunda -y última- modificación del contrato de obra que, además de incrementar la partida final en alrededor de 18.000 euros, pone fecha límite a los trabajos. Estos deberán entregarse, y todo apunta a que será así, según precisa el alcalde, Álvaro Eguíluz, antes del próximo domingo 24 de noviembre.

El aumento de la cuantía económica se justifica por las mejoras propuestas en los sistemas de distribución del suelo radiante, la adquisición de una caldera de biomasa y de un silo de pellet de más calidad de la prevista inicialmente y el aislamiento de las ventanas. Estos cambios suponen una subida del coste de 43.000 euros, mientras que se descuentan 25.000 (hasta los 18.000 del modificado) por cuestiones derivadas de la distribución de los espacios y las mamparas que permiten compartimentar el interior. En total, la obra costará algo más de 1,5 millones de euros.

Así las cosas, antes de que llegue diciembre el Ayuntamiento recibirá los trabajos y se podrá poner manos a la obra en lo que al proceso de amueblado se refiere. Eguíluz especifica que al tratarse de varios edificios con distintas salas, cada una con un destino distinto, será una labor que les llevará al menos un mes. De este modo, todo apunta a que en enero, recién estrenado el 2025, se pueda empezar a disfrutar. La Escuela de Música, según apunta el alcalde, será la primera entidad que se aloje en la Casa de Asociaciones, aunque posteriormente irán desembarcando otras muchas.

Un largo proceso. La primera fase se dividió en cuatro separatas para poder acceder a todo tipo de ayudas de las administraciones públicas. La empresa Aplibur fue la adjudicataria por 587.000 euros, un 13,4% menos del precio de licitación. No obstante, hubo que aprobar un plus de 135.000 euros (180.000 de obra nueva a los que se restaron 45.000 de apartados que no se terminaron haciendo) por problemas en el forjado de la primera planta, de madera y que presentaba un estado peor de lo previsto inicialmente. También hubo que derribar por completo una pared medianera y levantarla otra vez.

Para el proceso de contratación de la segunda fase se presentaron dos empresas: una de ellas no superó el umbral mínimo de valoración de criterios subjetivos, por lo que de nuevo se adjudicaron los trabajos de construcción a Aplibur con una oferta de 685.914 euros (un 15,5% por ciento menos del presupuesto base). Las obras tenían un plazo de ejecución de 4 meses, por lo que tendrían que haber estado terminadas en septiembre. No será hasta la semana que viene cuando Belorado puedan disfrutar de su Casa de Asociaciones.