Monjas con la 'L' colgada en el hábito

Satisfechas e incluso un poco agobiadas. Así es como viven las religiosas benedictinas del Monasterio de Santa Cruz de Sahagún (León) la reacción a la propuesta de realizar 'prácticas de monja' con ellas durante unos días en los meses de verano. «Estamos todo el tiempo pendientes de ir respondiendo a la gente» explica sor Marta, quien a través de su canal de Youtube, difundió el video con la invitación a esa experiencia monástica que ha recibido ya más de 400 respuestas en el correo electrónico que ofrecen como contacto. «¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja?. Una joven que se plantee si el Señor le está llamando a la vida consagrada puede venir unos días a vivir en este monasterio» afirma en una grabación de menos de un minuto en la que se recuerda que se ofrecen unos días de trabajo y oración para que «el encuentro y reflexión con el Señor y con las hermanas ayuden a despejar las dudas vocacionales».

No hay fecha fija para recibir a las jóvenes que quieran pasar cinco días con las monjas, pero llegarán en grupos de tres para «hacerse una idea de cómo es esta vida», explica sor Marta y detalla que la experiencia se inició el pasado año. Entonces recibieron 60 correos y seis chicas procedentes de Madrid, Valencia y Toledo participaron en la convocatoria. Una de ellas ha decidido ingresar como postulante en la orden, según informa Ical.

actividades. Además del trabajo, el rezo y la formación, las asistentes harán alguna etapa del Camino de Santiago para conocer el entorno. «Les sorprende la cercanía, sobre todo, y las que no encuentran su vocación disfrutan de la estancia y de haber vivido esa oportunidad», apunta sobre el pasado verano. Aunque no excluirían una clara vocación por la edad, la idea inicial es aceptar solicitudes de jóvenes de 18 a 30 años, aunque tampoco dejarían fuera a nadie mayor de 16, previo consentimiento de sus tutores, si se diera el caso, como ya hacen en otro tipo de actividades que organizan.

Sor Marta y Sor María, monjas benedictinas del monasterio de Santa Cruz de Sahagún (León). - Foto: Campillo (Ical)

Los más de 400 correos recibidos proceden de toda España -varios de las Islas Canarias- y de El Salvador, Colombia y México. Entre los procedentes de Castilla y León hay una joven de Ponferrada y otra de la localidad vallisoletana de Monasterio de Vega. «Partimos de que son creyentes» comenta sor Ana y señala que a las que no manifiestan una vocación definida les remiten a otro tipo de propuestas como 'Clic con Dios'. «A las seleccionadas les hacemos una videollamada para ponernos cara, conocernos y decidir la fecha de visita», detalla y asegura que no pondrán tope al número de participantes. La comunidad benedictina del Monasterio de Santa Cruz de Sahagún cuenta con siete monjas, la más joven de 25 años y la mayor de 93, y una de ellas, sor María, natural de Castrillo de Valderaduey (León).