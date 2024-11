La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta no ha autorizado al Ayuntamiento de Burgos a retomar los trabajos para instalar los nuevos contenedores soterrados de la plaza Alonso Martínez e insta a buscar otra ubicación para la conservación de restos de muros de una antigua edificación que la que se desconoce su datación y que en todo caso en anterior al siglo XIX.

La Concejalía de Medio Ambiente se ha puesto a trabajar para buscar una solución y se barajan todas las opciones, incluido el traslado a unos metros del lugar elegido, aunque este extremo se antoja complicado debido tanto a las características de la plaza en la que confluyen tramos de convivencia de peatones y vehículos y terrazas de hostelería como al sistema de recogida de los residuos con camiones de carga lateral derecha. «Tenemos que dar un servicio de recogida de residuos a los vecinos de esta zona de la ciudad y también a la hostelería, pero trabajamos para buscar una solución», apuntó el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño.

En este sentido, Niño avanzó que desde su concejalía ya se ha hecho una consulta a los diferentes servicios implicados (Movilidad, Aguas, Ingeniería Civil...) para estudiar otras opciones que podrían pasar por cambiar el sentido de la calle o mover las terrazas. «La ubicación de estos contenedores es necesaria y así se lo justificaremos a la Junta. Estudiaremos todas las opciones y se las trasladaremos a la Junta lo antes posible, pero la ciudad necesita los contenedores en este emplazamiento y lo justificaremos», añadió.

Durante las obras de excavación para colocar los contenedores salieron a la luz los cimientos de una antigua vivienda que, al parecer, no se corresponde con el parcelario del siglo XIX, de modo que se deduce que puede ser anterior. Al parecer, no hay otra datación. Se estima que podía ser anterior debido a que en esta plaza se situaba el antiguo palacio de Pedro de Cartagena (hoy hotel Norte y Londres) y el palacio de las Cuatro Torres (Capitanía). «Desde el punto de vista arqueológico no podemos más respuestas, hoy por hoy. No ha salido a la luz material arqueológico. Igual en un futuro si se hace tesis sobre Pedro de Cartagena se puede saber de quién fue esa casa», apuntó la arqueóloga Fabiola Monzón.

Cuando la plaza se pavimentó y se metieron las conducciones de agua salieron a la luz muros de otras edificaciones que se consiguieron salvar así como restos de la muralla donde se están levantando dos edificaciones. Desde la Junta se aseguran que se continuarán las conversaciones con el Ayuntamiento y cuando se reciban los nuevos informes se tomará una decisión.

Estos contenedores no cuentan con fondos europeos, de modo que no hay prisa para su instalación salvo la derivada de los inconvenientes de tener una zanja vallada en una zona de mucho tránsito.