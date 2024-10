Samhain para los celtas. Noche de las Ánimas para los cristianos. Halloween en su versión más mundana y comercial. Todas comparten ritos y en ninguna faltan los disfraces, el fuego y la comida como reclamos de una fiesta a la que no hay pueblo de Burgos que se resista, por pequeño que sea:

Tardajos ayuda a los niños a fabricar su cesta recogechuches hoy, en el CAE P. Mariano, a las 11.30 horas los menores de 5 años y a las 12.30 h, los mayores (1 euro). También hoy, de 10 a 14 horas, yincana, película, juegos y manualidades (de 10 a 14) para niños desde 6 años en el CIT de Atapuerca, que el sábado por la mañana ofrecerá una visita terrorífica, de 11.30 a 14.30.

En Belorado han organizado hoy una ruta infantil Truco o Trato por Belopapel, el Centro Juvenil, la academia Marina Barrasa y la biblioteca. Quienes la completen entran en un sorteo. Acabará con chocolatada en la Plaza Mayor (20.30). Mañana, fiesta de disfraces en la discoteca John Lennon (18 h, entrada libre) y el sábado taller terrorífico en el centro juvenil (18 h). Y en Pradoluengo empiezan hoy con chocolatada en la plaza (19.30), organizada por la Ampa del colegio, mañana, proyectan El fantasma de Canterville en el Teatro Cinema Glorieta a las 17.30 y el sábado a la misma hora, fiesta de disfraces en el Mercado.

Arcos de la Llana se convierte en una ciudad sin ley esta tarde con paradas de una ruta del terror en la que sellar un pasaporte y un túnel de miedo en la peña Los Miguelitos (de 19 a 21 h, por 2 euros). El frontón de Lerma se engalana para un baile de disfraces (18 h), con chocolatada sostenible y pasacalles a ritmo de Re-Percusión.

También Pampliega ha preparado un pasaje del terror, Welcome to the hospital, en las viejas escuelas, para mañana y el sábado desde las 20 h.Hoy, fiesta con chocolate y queimada en la Plaza Mayor (21).

En Sasamón, Cuartel del Terror en la Plaza Santa María desde las 19 horas, y fin de fiesta con premios al mejor disfraz y a la ambientación; y doblete en Melgar de Fernamental, con fiesta hoy (18) y el sábado en el polideportivo.

La Plaza Mayor de Villadiego espera a los valientes desde las 17 horas de hoy, con chocolate para todos, mientras que en Sargentes de la Lora será el sábado cuando tengan premio los disfraces en el Bar Oro Negro. Mañana, en Villasandino, Ruta de los fantasmas (18 h) con cena para niños y mayores, y en Tordueles ruta terrorífica organizada por el Trikilín. Tordómar opta por un taller de manualidades esta tarde (17.30 h) y en Arroyal fiesta en La Taberna con karaoke hoy, desde las 21.30 h.

DEMANDA

En Vilviestre del Pinar van a recuperar hoy (19.30 horas) la antigua tradición de procesionar desde la puerta de la iglesia vestidos de negro, con velas y calabazas. Después, cena con disfraces en el Salón (previa inscripción). El sábado (19.30) se proyecta la película Papá, soy una zombi, con banda sonora compuesta por su premiado vecino, Manel Gil -Inglada. Palacios de la Sierra recupera los misterios y fenómenos extraños de la comarca, mañana, a las 23 horas en el Salón, con queimada incluida. Hoy, con anticipo, fiesta en el bar Turbo-Diesel.

En Salas de los Infantes aprovechan los trabajos de su Certamen de Cine Corto para programar hoy tres sesiones -infantil, juvenil y adulta- de cortos fantásticos y de terror (desde las 20.15 h). Antes, actividades en la Biblioteca.

En Navas del Pinar esperan mañana a los niños para el truco o trato en el Campito (19 h) y en Huerta de Arriba la asociación Arpin llena las calabazas de chuches el sábado por la tarde (18.30 h).

En Quintanarraya, las Jornadas Europeas de Patrimonio concluyen el sábado con la teatralización de la fiesta celta del Samhain (21 h).

BUREBA

Una de las actividades más originales de la Bureba llega mañana a Briviesca, de la mano de Teatro Virovesca. Por desgracia, no quedan entradas para la ruta teatralizada sobre La Peste de 1565. Hoy, el grupo ofrece una yincana con salida desde el Hospitalillo a las 17 y 18 horas. En Poza de la Sal empiezan hoy con cine (19 h), mañana truco o trato por el pueblo, celebración de las ánimas (20 h) y música con la charanga Los Chones. El sábado, lanzamiento de chuches y pasacalles con los Payasos Asesinosss.

Oña ha preparado un mapa de casas embrujadas que devela esta tarde (18.30 h) para acabar con chocolate una gran sorpresa final en la plaza. En Huéspeda, merendola, baile de disfraces y música desde las 20 horas de hoy y mañana, a las 12 horas, taller de calabazas. Por la tarde yincana, chocolatada y más música a medianoche.

Maquillaje terrorífico para todos en Los Barrios de Bureba el sábado por la tarde, con ruta por el pueblo, chocolate y moscatel, música y disfraces. También esa será una noche de miedo en el bar El Portillo, de Busto de Bureba, mientras que Villanueva de Teba se transformará en Villabúsqueda de la Cabeza (20 horas) para una divertida yincana.

MERINDADES

Entre las novedades en Merindades está el túnel de terror que los valientes podrán traspasar esta tarde noche en el convento de Santa Ana, de Villasana de Mena. Promovido por el Ayuntamiento del Valle de Mena con el apoyo de una legión de voluntarios, estará abierto de forma gratuita de 19 a 22 horas hasta completar aforo.

Virtus, en el Valle de Valdebezana, revive la antigua tradición celta de la Noche de Ánimas, mañana (20 h). Adornarán sus casas, se disfrazarán con trajes tétricos, saldrán en procesión nocturna con velas y antorchas y sonarán los toques de campana de ánimas.

En Medina de Pomar se ofrece esta tarde un taller de maquillaje terrorífico, de 17 a 19 horas en el Alcázar y un pasaje del terror en los soportales de la Plaza Mayor, que abrirá de 18 a 22 horas, para mayores de 8 años. En la Casa de Cultura se podrán conseguir chuches de Halloween, de 18 a 20 horas, y de 20 a 23 habrá disco animación terrorífica en la plaza del Corral.

Villarcayo se vuelca hoy (17.30 horas) con los más pequeños, que podrán disfrutar en el Centro Intergeneracional de un concurso de calabazas, talleres ambientados y pasacalles Halloween con Zolopotrokotea Teatro.

Mientras, en Trespaderne el programa arrancará esta tarde con el truco trato por las calles desde las 18.30 y la chocolatada de las 20 horas. Continuará mañana en la pedanía de Cadiñanos con un córner de maquillaje, a las 16.30, y más tarde, truco trato. El espectáculo de zancudos, fuego y malabares con Teatro La Cosa comenzará a las 19 horas y tras ello abrirá el pasaje del terror. Las actividades proseguirán el sábado en Trespaderne con un taller de manualidades de espanto, a las 12, y concurso de disfraces en el Pub Búho, a las 18.30. A las 19 comenzará el pasacalles de miedo con la charanga Coda y a medianoche Music Time Machine tocará versiones de los 80 y 90 en el Búho.

También en Quintana Martín Galíndez los más pequeños disfrutarán esta tarde (17.30 h) de juegos, truco trato y chocolatada en el pabellón multiusos.

En Soncillo los actos llegarán el sábado con zombis, esqueletos y brujas que llamarán a las puertas a partir de las 18.30. El laberinto terrorífico abrirá en la plaza a las 20 horas y un chocolate premiará a todos los valientes. En Pedrosa de Valdeporres se podrá disfrutar un escape room en el polideportivo mañana, viernes, de 19 a 22 horas y a partir de la medianoche la fiesta con Zoológico.

RIBERA

La comarca de la Ribera también se suma a la celebración de esta fiesta con múltiples actividades. En Aranda de Duero, la literatura propia de estas fechas cobra protagonismo en la sede de Sentir Aranda, en la plaza de la Sal, donde hoy se van a leer textos de Don Juan Tenorio y de cuentos terroríficos, entre las 19 y las 21 horas. La Asociación de Vecinos Allendeduero ha preparado un divertido taller de Halloween para los peques, ideal para celebrar esta fecha de una manera especial. Con actividades como una yincana, juegos y música, los niños y niñas de entre 3 a 5 años podrán disfrutar de una tarde llena de sorpresas.

También la Asociación de Vecinos Ferial Bañuelos celebra un evento terrorífico, una Zombies Party para mayores de 12 años que, a partir de las 18:30 horas, podrán probar su pericia en una yincana en el parque María Pacheco.

En Fresnillo de las Dueñas empiezan a celebrar este día por la mañana, de 8:30 a 14:30 en su centro cultural para los niños que no tengan colegio, con manualidades horrorosas y gincana del terror, y a partir de las 18:30 horas habrá actividades para toda la familia, comenzando con el tradicional truco o trato para los más pequeños, seguido de una chocolatada en la Plaza Mayor.

También en Torregalindo, desde las 17:30 animan a los vecinos a disfrazarse, dar sustos a cambio de caramelos y degustar chocolate con bizcochos.

En Pinillos de Esgueva, la AC La Blanca ha programado para hoy a partir de las 18 horas un taller de cocina para hacer chuches terroríficas pero saludables y proyectarán después una película. Y, a la misma hora, en el centro cultural de Fuentespina se proyectará la película Las Brujas.

En Moradillo de Roa trasladan esta fiesta al sábado con una visita del terror a su barrio de bodegas y lagares, con el grupo de teatro La Madrilera, que hará una versión infantil a las 17:30 y para los más valientes a las 20 horas. Además, hoy concluye el plazo para presentar cortos de terror de 60 segundos para la primera edición de este certamen, y la quinta en la categoría de cómic.

MIRANDA

Miranda de Ebro lucirá hoy sus galas más terroríficas para celebrar Halloween. El Ayuntamiento ha preparado en el Casco Viejo una serie de talleres y una ruta con yincana que comenzará a las 18 horas en la plaza del Mercado y terminará sobre las 20.30, aunque las actividades continuará a partir de las 21 con una charla sobre la leyenda del Chantre en la plaza Santa María y a las 22.30 tendrán lugar tanto un concierto de Los Búhos frente a la iglesia de San Juan, con una macrodiscoteca delante del quiosco.

Al otro lado del río, la sala Orosco albergará una fiesta sin alcohol para adolescentes, organizada por el Ayuntamiento, en la que los disfraces y los dj serán los protagonistas desde las 19 horas.

Mientras, la Asociación Cultural Amigos de Pancorbo ha preparado una merienda colaborativa a partir de las 18.30 horas del sábado en el porche del polideportivo y una yincana con temática de hospital psiquiátrico sobre las 20 en la plaza del pueblo.

Finalmente, el Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid ha organizado hoy la actuación teatral de JuanTwoThree (17 h), seguida de una ruta con pruebas para niños, una tanda de visitas a casas para pedir dulces y, finalmente, otra yincana para adultos desde las 22 horas, donde se espera a todos los participantes disfrazados.